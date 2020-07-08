Санкт-Петербург, 8 июля, 2020, 17:14 — ИА Регнум. В Петербурге появятся новые зоны охраны объекта культурного наследия в нескольких районах города. Это следует из документа, одобренного городским парламентом в среду, 8 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

Так, после принятия поправок в закон «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия» эти границы расширят, туда попадут новые зоны, включая промышленный пояс Петербурга, они распространятся на Невский, Курортный и Выборгский районы.

Документ описывает новое понятие «смежный уличный фронт», которые относятся к территориям вокруг исторических зданий, чтобы минимизировать влияние на эту застройку, включая надстраиваемые мансарды или возможный снос.

Депутат от «Партии роста» Оксана Дмитриева призвала защищать историческую застройку и смежный уличный фронт и от прочих диссонирующих объектов вроде новых фасадов и уродливых архитектурных элементов.

Ожидается, что закон также станет одной из основ для подготовки нового Генерального плана Петербурга.

По мнению спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, нужно учитывать «необходимость современного развития города», однако следует выстроить такую систему защиты исторического достояния Северной столицы, чтобы исключить даже возможность негативного воздействия на архитектурно-ландшафтные ансамбли.

«В ходе работы над законопроектом были проанализированы более сотни защитных зон объектов культурного наследия, которые будут преобразованы в новые участки зон охраны. Согласно федеральному законодательству на таких территориях должна быть обеспечена сохранность объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении», — указал Макаров.

В этих зонах установят оптимальный режим использования земли, ограничат хозяйственную деятельность и запретят новое строительство.