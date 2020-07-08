Киев, 8 июля, 2020, 15:32 — ИА Регнум. Правительство Украины на заседании сегодня, 8 июля, утвердило порядок мероприятий во время введения комендантского часа, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Этим же документом регулируется установление специального режима светомаскировки. Отмечается, что порядок может применяться в отдельных местностях, где введено военное положение.

В пресс-службе кабмина уточняют, что документ принят с целью обеспечения реализации положения пункта 5 части первой статьи 8 закона Украины «О правовом режиме военного положения». Постановление определяет такие термины, как блокпост, комендант, патруль, пропуск, светомаскировка.

«Введение комендантского часа и установление специального режима светомаскировки осуществляется только при наличии реальной угрозы жизни и безопасности лиц, интересам общества или государства, а также для обеспечения общественного порядка», — говорится в постановлении.

Почему данный документ был принят именно сейчас, в правительстве Украины не поясняют.