Санкт-Петербург, 8 июля, 2020, 15:37 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга ужесточило законодательство о выборах вслед за федеральным, передает 8 июля корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Голосование в Петербурге

Так, выдвигаться на пост губернатора, депутатов Заксобрания или муниципалитетов не смогут граждане, осужденные по так называемой «дадинской» статье 212.1 УК РФ за «неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

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Эти изменения в региональном законодательстве продиктованы ужесточенными требованиями на федеральном уровне.

Кроме того, при подаче подписей избирателей, которые необходимы выдвиженцам, минимально возможное количество брака снизили в два раза — с 10% до 5%.