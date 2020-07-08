Санкт-Петербург, 8 июля, 2020, 15:16 — ИА Регнум. Обвиняемый в убийстве историк Олег Соколов в день задержания вёл себя необычно для человека, который только что побывал в ледяной воде. Об этом в суде по делу Соколова 8 июля рассказал спасатель Илья Душкин, который ночью 9 ноября прибыл на набережную Мойки по вызову на спасение тонущего человека.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Свидетель по делу Соколова

Душкин рассказал, что вместе с четырьмя коллегами приехал к месту ЧП. Там же находился водитель такси, который и вызвал спасателей. Почти одновременно подъехали медики и полицейские.

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Прибывшие спасатели увидели, что человек в воде подплывал к спуску набережной, в руках у него был рюкзак.

«За руки с коллегой вытащил мужчину из воды и передал сотрудникам скорой помощи», — рассказал спасатель. Он обратил внимание, что от Соколова исходит запах алкоголя, при этом мужчина всё время плотно прижимает к себе рюкзак.

Такое поведение не свойственно для людей, которые оказались в смертельной опасности в холодной реке, отмечает Душкин.

«Вёл себя нетипично для человека, который искупался в Мойке», — заметил свидетель.

Он добавил, что в тот момент подумал о психической неадекватности спасенного человека.

Напомним, вскоре после этого сотрудники полиции обнаружили в рюкзаке отчленённые женские руки. Они принадлежали убитой Соколовым аспирантке и сожительнице Анастасии Ещенко. Открывшему рюкзак полицейскому стало плохо, ему оказали медпомощь. Кроме того, у Соколова нашли и изъяли травматический пистолет.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля суд заслушал показания Олега Вербового — коллеги и знакомого Соколова, который находился в квартире историка в качестве гостя уже после совершенного убийства. В соседней комнате в тот момент было спрятано тело жертвы.

Кроме того, суд запросил в посольстве Франции в Москве информацию о звонках, которые сделал в диппредставительство Олег Соколов на утро после убийства. Обвинение считает, что Соколов собирался скрыться во Франции.