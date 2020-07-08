Москва, 8 июля, 2020, 15:12 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о комиссионном квотировании рабочих мигрантов, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Трудовые мигранты

Устанавливается, что квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации распределяется соответствующими комиссиями, формируемыми в регионах, в порядке, определяемом правительством.

Сейчас квота ежегодно утверждается правительством по предложениям регионов с учетом демографической ситуации в соответствующем субъекте РФ и возможностей субъекта Федерации по обустройству иностранных граждан. Однако порядок ее распределения в субъектах РФ не определен.