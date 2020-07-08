Власти: причиной смерти медсестры в Ярославской области стал не COVID-19
Переславль-Залесский, Ярославская область, 8 июля, 2020, 15:03 — ИА Регнум. Медсестра Переславской центральной районной больницы Валентина Наумова скончалась не от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.
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Валентина Наумова
Валентина Наумова брала анализы на коронавирус у пациентов, она была героиней ролика «Спасибо врачам». По словам чиновников, причиной смерти стало другое заболевание. Погибшей был 41 год. Диагноз власти не разглашают согласно закону.