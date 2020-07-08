Переславль-Залесский, Ярославская область, 8 июля, 2020, 15:03 — ИА Регнум. Медсестра Переславской центральной районной больницы Валентина Наумова скончалась не от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Yarregion.ru Валентина Наумова

Валентина Наумова брала анализы на коронавирус у пациентов, она была героиней ролика «Спасибо врачам». По словам чиновников, причиной смерти стало другое заболевание. Погибшей был 41 год. Диагноз власти не разглашают согласно закону.