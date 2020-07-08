Москва, 8 июля, 2020, 14:07 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, повышающий возможности подключиться к системе газораспределения, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В случае получения отказа на получение технических условий подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства по причине отсутствия свободной мощности газотранспортных систем, такие организации обязаны осуществлять мероприятия, направленные на увеличение пропускной способности газотранспортных систем.

Правила осуществления таких мероприятий будут устанавливаться правительством РФ и должны содержать условия, определяющие необходимость и экономическую обоснованность проведения организациями — собственниками систем газоснабжения указанных мероприятий, порядок определения сроков их реализации, порядок обращения газораспределительных организаций в организации — собственники систем газоснабжения в целях реализации таких мероприятий, иные положения, связанные с осуществлением данных мероприятий.

Контроль за раскрытием информации о заявках, по которым получен отказ в выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение), будет осуществлять ФАС России.

Ко второму чтению законопроект предполагается доработать и ввести механизм ответственности выбирать заявленные мощности.

Реализация норм позволит достичь максимальной газификации России — 83%, уточнил замглавы Минэнерго Павел Сорокин.