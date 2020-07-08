Сеул, 8 июля, 2020, 13:33 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Hyundai обнародовала первые изображения компактного седана Hyundai Elantra N Line. Об этом сообщает пресс-служба марки.

Hyundainews.com Hyundai Elantra N Line

Новый спортивный седан Elantra N Line получил иные бампера, сдвоенные патрубки выхлопной системы и новые накладки на порогах. Также новинка оборудована эксклюзивными легкосплавными колесными дисками на 18 дюймов и увеличенными суппортами тормозной системы.

Исполнительный вице-президент и глава подразделения Hyundai Motor Group Томас Шемера обратил внимание на то, что модель получила более агрессивный дизайн и фирменные красные акценты N Line.

Напомним, продажи Hyundai Elantra с пакетом N Line должны были начаться осенью 2020 года.

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