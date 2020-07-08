Краснокаменск, Забайкальский край, 8 июля, 2020, 13:16 — ИА Регнум. Правительство Забайкальского края объявило о начале служебной проверки по факту размещенного в интернете видео, на котором глава Краснокаменского района запечатлён спящим в машине, из которой исходил сильный запах перегара. Как утверждают авторы ролика, автомобиль Subaru красного цвета был обнаружен сегодня, 8 июля, на краю города.

Цитата из видео Глава Краснокаменского района Забайкалья запечатлён спящим в машине

«К месту незамедлительно были вызваны сотрудники полиции. Но их опередила жена чиновника. Вместе с ней приехали двое мужчин, которые разбудили и, пересадив на заднее сиденье первое лицо района, ретировались с места событий», — сообщает телеграм-канал «Инцидент Краснокаменск».

«Если подтвердится факт — будет приниматься соответствующее решение в отношении главы муниципального района», — говорится в сообщении пресс-служба забайкальского губернатора.

В администрации подчеркнули: «Пьянство за рулем непозволительно, тем более — для должностного лица».