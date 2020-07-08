Ярославль, 8 июля, 2020, 12:13 — ИА Регнум. В Ярославле вечером 7 июля автомобиль «Хонда» наехал на коляску с четырехлетним ребенком на улице 1-я Жилая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области.

УМВД России по Ярославской области

Ребенок госпитализирован с травмами. Водитель 1996 года рождения попытался скрыться с места происшествия, но был задержан очевидцами. Вскоре на место подоспели сотрудники Росгвардии.

«Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, права управления транспортными средствами не имеет. Водитель доставлен в отдел полиции. Сотрудниками ГИБДД водитель отстранен от управления автомобилем, автомобиль помещен на специализированную стоянку», — сообщили в УМВД.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.