Кострома, 8 июля, 2020, 11:45 — ИА Регнум. Правительство России выделило Костромской области 79 млн рублей на поддержку социальных работников и рынка труда. Об этом со ссылкой на распоряжения, подписанные премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает ИА REGNUM. Источником дополнительного финансирования выступает резервный фонд правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На выплаты сотрудникам социальных учреждений регионам России выделили дополнительные 3,6 млрд рублей. Костромской области из них определили 54,92 млн рублей. Соседней Ярославской и Ивановской областям — 74,71 млн и 58,82 млн рублей соответственно.

Средства полагаются сотрудникам социальных организаций, работающим с заражёнными коронавирусом и людьми из групп риска заражения. В категорию попадают врачи, средний медперсонал, медсёстры, психологи, музыкальные работники, специалисты по работе с семьёй, лаборанты, логопеды и так далее. Суммы дотаций зависят от квалификации сотрудника и того, находился ли он в непосредственном контакте с больным COVID-19. Размер выплат варьируется от 40 до 10 тысяч рублей, производить их планируется до 15 сентября.

Напряженность на рынке труда в России намерены снять с помощью 4,1 млрд рублей из резервного фонда правительства. Напомним, в Костромской области по последним данным безработными признано 13,5 тысячи человек, при этом количество вакансий на рынке труда заметно ниже — 7197. На поддержку безработных Костромскому региону выделили 24,26 млн рублей. Деньги потратят на временное трудоустройство людей, находящихся под риском увольнения и организацию общественных работ для граждан. За рациональным использованием средств проследит Роструд.