Кострома, 8 июля, 2020, 11:40 — ИА Регнум. В Костромской области за сутки 45 человек выздоровели от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по региону. За все время поправились 1122 жителя Костромской области. Новых летальных случаев не зарегистрировано.

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За минувшие сутки в Костромском регионе официально подтвердили 22 новых случая коронавирусной инфекции. 16 заражённых обнаружили в областном центе — Костроме, ещё 6 инфицированных выявили в Буе, Нерехте, Нерехтском и Островском районах.

Нарастающим итогом за все время пандемии коронавирусной инфекцией переболело 1752 костромича, 22 больных COVID-19 скончались.