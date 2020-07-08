Чита, 8 июля, 2020, 11:40 — ИА Регнум. На территории Забайкалья в честь 89 летя Авиалесоохраны России освятили закладку часовни Иконы Божьей матери «Благодатное небо». Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, торжественная церемония прошла накануне, 7 июля, в день Авиалесоохраны.

Правительство Забайкальского края Часовню заложили в Чите в день Авиалесоохраны России

«Те люди, которые работают в Авиалесоохране — пожарные парашютисты, десантники — это герои нашего времени. Они подготовлены для работы на удаленных лесных пожарах в труднодоступной местности. Часто они рискуют своей жизнью. Поэтому именно в этот день мы с коллективом приняли решение в одном из самых боевых подразделений ФБУ «Авиалесоохраны» заложить и освятить православную часовню», — сказал заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на основании фактических данных гидрометеорологической обстановки на июнь, данных долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России на июль 2020 года, многолетних данных о горимости лесов и результатов многомерного корреляционного анализа разработан предварительный прогноз пожарной опасности в лесах Российской Федерации на июль 2020 года. Там, в частности говорится о том, что повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется на территории Дальневосточного федерального округа (северо-западная часть Бурятии, восточная часть Забайкальского края, центральная и юго-восточная часть Якутии.