В Чебоксарах троллейбус врезался в столб, шесть человек ранены
Чебоксары, 8 июля, 2020, 11:39 — ИА Регнум. В Чебоксарах сегодня, 8 июля, троллейбус врезался в столб в центре города. В результате пострадали несколько пассажиров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.
Авария произошла около 10:30 часов возле остановки общественного транспорта «Гостиница Чувашия». Троллейбус по ходу движения врезался в опору линии электропередач. В полиции полагают, что причиной происшествия мог стать отказ системы торможения.
На момент ДТП в салоне троллейбуса находились около 20 человек. По данным министерства, шестеро пассажиров с ушибами обратились в медицинское учреждение. Обстоятельства ДТП выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее резонансная авария с участием троллейбуса в Чебоксарах произошла 16 октября 2019 года: он также врезался в столб. В результате ранения получил 31 человек, в том числе десять несовершеннолетних. По предварительным данным правоохранителей, 22-летний водитель не справился с управлением троллейбуса. Со слов водителя, во время движения у него свело ногу.
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