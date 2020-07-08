Псков, 8 июля, 2020, 11:48 — ИА Регнум. За последние сутки в Псковской области выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время выписаны по выздоровлению за сутки 46 человек. Об этом в среду, 8 июля, сообщили в областном оперативном штабе.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Псковская область, заболевшие-выздоровевшие

Положительная тенденция превышения объема выписки над количеством новых случаев болезни наблюдается уже вторые сутки подряд.

С учетом новых данных общее количество подтвержденных фактов заражения коронавирусом в Псковской области составляет на сегодня 3139 случаев. Выздоровели 1306 человек. Умер 31 пациент, за последние сутки летальных случаев нет.

Проведено 49 950 исследований на наличие коронавируса, в том числе 699 — за последние 24 часа.

Напомним, что в Псковской области по поручению президента ведется строительство новой инфекционной больницы. У больницы будет две площадки: в Пскове и в Великих Луках, на 200 и 100 коек, соответственно.