Ярославль, 8 июля, 2020, 11:37 — ИА Регнум. Муниципалитет и мэрия Ярославля решили предоставить в безвозмездное пользование помещение в центре города политической партии «Коммунисты России». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Такое решение было принято 8 июля на заседании муниципалитета и не вызвало никаких дискуссий. Партийцы получат бесплатно помещение площадью 126,4 квадратных метра на улице Комсомольской, 12 б. Здание расположено в зоне ЮНЕСКО, в непосредственной близости от органов власти города и области. Здесь наиболее дорогая аренда коммерческой недвижимости.

«В комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля поступило обращение политической партии «Коммунисты России» о предоставлении указанного объекта в безвозмездное пользование. В настоящее время имущество находится у партии в аренде», — рассказала председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Валерия Мусатова.

По словам Мусатовой, в июне этого года муниципалитет принял решение о том, что политическим партиям и их региональным представительствам городское имущество может быть передано в безвозмездное пользование. Первым воспользоваться этим правом решили именно «Коммунисты России». И власти всецело одобрили это решение.

О деятельности партии в регионе известно немного. В публичном пространстве она появляется во время избирательных кампаний, делая акцент на критике КПРФ. У «Коммунистов России» есть один депутат в Ярославской областной думе, на момент избрания он являлся студентом.

Городские власти проявили к «Коммунистам России» удивительную щедрость, учитывая ликвидность помещения и долг города в 6,9 млрд рублей. Судя по роскошному подарку, у «Коммунистов России» большие планы на ближайшие выборы.