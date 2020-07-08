Москва, 8 июля, 2020, 11:32 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» инициирует парламентское расследование ситуации на рыке бензина и нефтепродуктов России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля, об этом сообщил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов.

Павел Редин ИА «Красная весна» АЗС

«Наша фракция сегодня инициирует начало парламентского расследования в соответствии с законом. Мы призываем коллег из других фракций присоединиться к нашему письму на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, должно не менее одной пятой депутатов (90 парламентариев) подписаться для того, чтобы начать парламентское расследование по ситуации на рынке бензина и нефтепродуктов в нашей стране», — заявил Миронов.

Он указал на то, что цена на бензин АИ-95 за май выросла на 30%.

«Нас уверяли, что ничего этого не будет. Наши граждане недоумевают, почему на фоне снижения мировых цен на нефть у нас резко начали расти цены на бензин. Я уверен, что есть здесь сговор. Необходимо провести специальное расследование», — говорит парламентарий.

Миронов указал на то, что сегодня выгоднее продавать уже готовый бензин и нефтепродукты за рубеж, чем на внутренний рынок.

«У нас с ростом экспорта падает выпуск на внутренний рынок. Это приводит к удорожанию бензина, это недопустимо, потому что цена на бензин сказывается на цене любого товара», — заключил он.

Отметим, что у «Справедливой России» сейчас 23 депутата Госдумы. Для начала парламентского расследования необходимо 90 подписей.