Чита, 8 июля, 2020, 11:26 — ИА Регнум. По случаю отмечаемого сегодня, 8 июля, Дня семьи, любви и верности губернатор Забайкальского края Александр Осипов лично поздравил семью Размахниных и вручил им подарки с пожеланиями. Подробности сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Правительство Забайкальского края Александр Осипов поздравил забайкальскую многодетную семью

В семье Размахниных воспитывается шестеро детей. Самому старшему ребенку, Ксюше, — 18 лет, самым младшим, двойняшкам Веронике и Максиму — по 4 года. Родители Наталья и Демьян Размахнины рассказали губернатору о своей жизни, о том, что в семье всегда весело, каждый помогает друг другу.

«Очень неожиданно, что губернатор приехал к нам. Хочу пожелать всем семьям любви, верности, держаться всем вместе, друг за друга», — сказала Наталья Размахнина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Праздник приурочен ко дню памяти православных покровителей семьи и брака, святых Петра и Февронии. В Забайкалье из-за коронавируса его празднование перенесли на более поздний срок. В Чите праздник запланирован на 21 августа.