Чита, 8 июля, 2020, 11:13 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в Забайкальском крае ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, накануне, 7 июля, 41 пара зарегистрировала свой брак. Как сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края, 14 февраля было зарегистрировано 49 пар, поэтому «лидером» в этом году остается 20.02.2020 — тогда число браков составило 69.

Пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края Свадьба

«Мы очень рады, что забайкальцы все меньше внимания уделяют каким-то внешним атрибутам и приметам. Это говорит о том, что основанием для вступления в брак они все больше считают взаимную любовь и уважение, готовность обоих супругов работать над отношениями своей новой семьи, а отнюдь не погоню за модой», — отметила первый заместитель руководителя Департамента ЗАГС Забайкальского края Лариса Качковская.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего семь районов Забайкальского края смогут себе позволит отметить День семьи, любви и верности в июле 2020 года. В Чите праздник запланирован на 21 августа.