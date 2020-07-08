Калуга, 8 июля, 2020, 12:07 — ИА Регнум. Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Калужской области, который подозревается в неуплате алиментов на содержание восьмилетней дочери, сообщили 8 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По версии следствия, в период с ноября 2019 по июнь 2020 года адвокат не платил без уважительных причин средства на содержание своего ребёнка, назначенные к уплате решением мирового судьи. Мужчина был предупрежден судебными приставами об уголовной ответственности в случае неоднократной неуплаты. В настоящее время задолженность адвоката по алиментам составляет около 100 тысяч рублей.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством адвокат является лицом, в отношении которого применяется особый порядок производства по уголовным делам. Решение о возбуждении уголовного дела было принято руководителем регионального управления Следственного комитета. В настоящее время следователем проводится сбор доказательств по уголовному делу, расследование продолжается.