Байкальск, Иркутская область, 8 июля, 2020, 10:32 — ИА Регнум. Часть ядовитых отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), хранящиеся в картах-накопителях в непосредственной близости от Байкала, будет перелита в другие ёмкости. Это следует из официального сообщения пресс-службы иркутского губернатора, опубликованного сегодня, 8 июля.

Irkobl.ru В Байкальске готовятся к понижению уровня надшламовых вод и щелокосодержащей жидкости в картах-накопителях БЦБК

Как пояснил исполняющий обязанности председателя регионального правительства Теймур Магомедов, сейчас в трех аварийных накопителях содержится около 80 тысяч кубометров этих опасных отходов. Общий же объем черного щелока на БЦБК — более 200 тысяч кубометров.

«Для снижения уровня черного щелока решено использовать те резервуары, которые уже имелись на промплощадке БЦБК. Мы эти резервуары подготовили: осушили их, укрепили стены, обеспечили полную герметичность и в кратчайшие сроки начнем перелив щелокосодержащей жидкости в эти емкости.

Дополнительно мы сможем принять в резервуары около шести тысяч кубометров отходов, что позволит нам понизить уровень щелока в накопителях на 40−50 см. Это существенно минимизирует риски попадания опасных отходов в акваторию озера Байкал», — заявил Теймур Магомедов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в отсутствие действенных способов ликвидации хранящихся на берегах Байкала тысяч кубометров ядовитых отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ОАО «БЦБК»), для предотвращения непоправимых экологических бедствий принято решение о снижении щелокосодержащей жидкости в объектах очистных сооружений.

Работы будут проводить в рамках заключённого с ООО «ГазЭнергоСтрой — Экологические технологии» соглашения.