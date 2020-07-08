Ярославль, 8 июля, 2020, 10:22 — ИА Регнум. Экономика Ярославской области легко перенесла пандемию коронавируса. Об этом свидетельствуют данные о сборе налогов на территории региона за шесть месяцев, опубликованные УФНС по региону, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославль

В консолидированный бюджет России с территории Ярославской области за январь-июнь поступило 70,1 млрд рублей, что лишь на 2,2% (1,5 млрд) меньше уровня прошлого года. С учетом масштаба ограничений такое падение можно считать незначительным.

Меньше всего пострадал федеральный бюджет, в который поступило на 2% меньше налогов. Снижение доходов консолидированного бюджета области (областной бюджет плюс все местные бюджеты) составило 2,3% или 1 млрд.

Наиболее болезненно коронавирус ударил по местным бюджетам, которые недосчитались 7,6% доходов или 360 млн рублей. В местные бюджеты поступают налоги от малого бизнеса, которому пришлось труднее всего. Однако с учетом того, что все местные бюджеты являются дотационными, это не скажется на исполнении властями районов и поселений своих обязательств. Потерянные доходы в той или иной степени им компенсирует областной бюджет.

Подушкой безопасности для региона стало наличие крупных предприятий — плательщиков акцизов («Славнефть-ЯНОС» и «Балтика»). Акцизы составили 43,1% всех поступлений в областной бюджет — 19 млрд рублей.

При этом коронавирус не повлиял серьезно и на заработную плату, об этом также можно судить по суммам налогов и сборов. Так снижение отчислений в фонд социального страхования составило лишь 0,2%, а в Пенсионный фонд — 0,8%. А взносы в фонд ОМС даже выросли на 2,2%.

Статистика налоговых органов подтверждает общую картину: крупный и средний бизнес перенес пандемию сравнительно легко. Тяжелее пришлось малым предпринимателям, работающим в сфере услуг. Впрочем, есть надежда на быстрое восстановление и этого сектора. Ведь уровень доходов в целом снизился незначительно, а, значит, сохранилась платежеспособность основных клиентов малого бизнеса.