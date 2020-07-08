Чебоксары, 8 июля, 2020, 10:21 — ИА Регнум. В Чувашии 8−9 июля сохранится сильная жара, температура спадёт 10 июля. Такие данные приводят Росгидрометцентр и Чувашгидромет.

ИА REGNUM На Волге в Чебоксарах

7 июля ГКЧС Чувашии проинформировал, что 8−9 июля температура воздуха поднимется до +36 градусов, синоптики объявляют «оранжевый» уровень опасности. По информации Росгидрометцентра, в Чувашии 8 июля — сильная жара, установлен оранжевый уровень опасности, который означает, что «погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба». После обеда прогнозируется установление жёлтого уровня погодной опасности («погода потенциально опасна»).

По данным Чувашского ЦГМС, 8−9 июля в республике сохранится жаркая погода при переменной облачности, в лесах местами — высокая пожароопасность. 8 июля температура воздуха днём составит +31…+36 градусов, 9 июля прогнозируется +30…+35 градусов и местами кратковременный дождь. Ночью в эти дни будет до +24 градусов.

По предварительным данным, аномальная жара спадёт 10 июля, днём ожидается +22…+27 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 апреля на территории республики установлен особый противопожарный режим, вводящий на период своего действия ряд ограничений для граждан.