Сегодня, 8 июля, в Совфеде проходит «правительственный час» с участием главы Минпромторга Дениса Мантурова. Министр рассказывает о мерах поддержки отраслей промышленности Российской Федерации в изменившихся экономических условиях. Вместе с тем в июле началась реализация Национального плана восстановления экономики РФ после пандемии коронавируса, его общая стоимость оценивается в 5 трлн рублей. Что ждет промышленность и экономику — в трансляции ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Денис Мантуров

10:45 08.07.2020 Совет Федерации. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:03 08.07.2020 Ситуация последних месяцев поставила перед правительством России ряд нестандартных вызовов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации. Читайте также: Никто не мог предсказать взрывного спроса на СИЗ и медтехнику — Мантуров

11:10 08.07.2020 В России по каждому виду продукции для борьбы с эпидемиологическими рисками сформировался ряд лидирующих субъектов-производителей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации. Читайте также: Мантуров назвал регионы-лидеры по производству «антиковидной» продукции

11:12 08.07.2020 Минпромторг работает над созданием материального резерва для борьбы с возможной второй волной коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации. Подробности в материале: Мантуров рассказал о создании материального резерва по «ковидной тематике»

11:18 08.07.2020 Россия активно расширяет экспорт противовирусной продукции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации. Читайте подробнее: Мантуров рассказал о росте экспорта противовирусной продукции из России

11:26 08.07.2020 Многие государства проявляют большой интерес к разработанным в России препаратам от коронавирусной инфекции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации. Читайте подробнее: Мантуров: на средства против коронавируса из РФ есть международный спрос

11:29 08.07.2020 В апреле 2020 года обрабатывающая промышленность России показала спад на уровне 10%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации. Читайте также: Мантуров рассказал о масштабах падения в обрабатывающей промышленности

11:34 08.07.2020 Региональные власти и бизнес смогли достичь высокого уровня координации действий, что помогло с сравнительно незначительными потерями пройти наиболее острый период пандемии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации. Читайте подробнее: Промышленность прошла период турбулентности без больших потерь — Мантуров

11:40 08.07.2020 С 2015 года по некоторым отраслям в России наблюдается кратный рост присутствия отечественной продукции на внутреннем рынке. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации. Читайте также: «Кратный рост на внутреннем рынке» — Мантуров об успехах импортозамещения

11:45 08.07.2020 Программа импортозамещения будет расширена на новые уровни промышленной кооперации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации. Об этом: Мантуров рассказал о влиянии эпидемии на планы по импортозамещению в России

11:46 08.07.2020 Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в Совете Федерации. council.gov.ru

11:51 08.07.2020 Экспортный потенциал российской промышленности продолжает расти, и меры поддержки со стороны власти по этому направлению не ослабевают. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации. Читайте подробнее: Мантуров: финансирование субсидий экспортёрам расширяют, несмотря на кризис

11:54 08.07.2020 К 2030 году половина выпуска российского оборонно-промышленного комплекса будет приходиться на гражданскую продукцию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации. Подробности в материале: Диверсификация продукции ОПК идёт опережающими темпами — Мантуров

12:01 08.07.2020 Механизмы, защищающие интересы отечественных поставщиков, вскоре найдут воплощение в квотировании закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации. Подробности в материале: Мантуров: правительство готовит ограничения на поставки иностранных товаров

12:21 08.07.2020 Динамика несырьевого неэнергетического экспорта России оказалась внушительной с учётом того мощного негативного влияния, которое оказала волатильность цен на мировых рынках. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации. Читайте подробнее: Мантуров: несырьевой экспорт России показал хороший результат

12:31 08.07.2020 Несырьевой неэнергетический экспорт России растёт неудовлетворительными темпами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на «правительственном часе» с главой Минпромторга Денисом Мантуровым в Совете Федерации. Читайте также: «Такая статистика — не для России» — Матвиенко о несырьевом экспорте

12:47 08.07.2020 В результате снижения эпидемиологических рисков потребление медицинских масок в России значительно снизилось. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации. Читайте подробнее: Спрос на медицинские маски в России резко сократился — Мантуров

12:52 08.07.2020 Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в Совете Федерации. council.gov.ru

13:48 08.07.2020 Министерство промышленности и торговли России вмещает в себя слишком много функций, что может приводить к конфликту интересов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов в Совете Федерации. Читайте также: В Совфеде предложили разделить Минпромторг на части

15:34 08.07.2020 Выступление Дениса Мантурова в Совете Федерации. council.gov.ru

15:49 08.07.2020 Запрет на закупку импортных товаров в рамках мероприятий по национальным проектам поспособствует диверсификации производства оборонно-промышленного комплекса России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил сенатор Виктор Бондарев в Совете Федерации. Читайте также: В Совфеде предложили запрет на импортные поставки в рамках нацпроектов

16:40 08.07.2020 Валентина Матвиенко во время выступления Дениса Мантурова в Совете Федерации. council.gov.ru