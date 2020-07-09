Денис Мантуров рассказывает о поддержке промышленности: все новости
Сегодня, 8 июля, в Совфеде проходит «правительственный час» с участием главы Минпромторга Дениса Мантурова. Министр рассказывает о мерах поддержки отраслей промышленности Российской Федерации в изменившихся экономических условиях. Вместе с тем в июле началась реализация Национального плана восстановления экономики РФ после пандемии коронавируса, его общая стоимость оценивается в 5 трлн рублей. Что ждет промышленность и экономику — в трансляции ИА REGNUM.
Ситуация последних месяцев поставила перед правительством России ряд нестандартных вызовов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации.
Читайте также: Никто не мог предсказать взрывного спроса на СИЗ и медтехнику — Мантуров
В России по каждому виду продукции для борьбы с эпидемиологическими рисками сформировался ряд лидирующих субъектов-производителей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации.
Читайте также: Мантуров назвал регионы-лидеры по производству «антиковидной» продукции
Минпромторг работает над созданием материального резерва для борьбы с возможной второй волной коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации.
Подробности в материале: Мантуров рассказал о создании материального резерва по «ковидной тематике»
Россия активно расширяет экспорт противовирусной продукции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации.
Читайте подробнее: Мантуров рассказал о росте экспорта противовирусной продукции из России
Многие государства проявляют большой интерес к разработанным в России препаратам от коронавирусной инфекции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации.
Читайте подробнее: Мантуров: на средства против коронавируса из РФ есть международный спрос
В апреле 2020 года обрабатывающая промышленность России показала спад на уровне 10%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации.
Читайте также: Мантуров рассказал о масштабах падения в обрабатывающей промышленности
Региональные власти и бизнес смогли достичь высокого уровня координации действий, что помогло с сравнительно незначительными потерями пройти наиболее острый период пандемии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации.
Читайте подробнее: Промышленность прошла период турбулентности без больших потерь — Мантуров
С 2015 года по некоторым отраслям в России наблюдается кратный рост присутствия отечественной продукции на внутреннем рынке. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации.
Читайте также: «Кратный рост на внутреннем рынке» — Мантуров об успехах импортозамещения
Программа импортозамещения будет расширена на новые уровни промышленной кооперации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации.
Об этом: Мантуров рассказал о влиянии эпидемии на планы по импортозамещению в России
Экспортный потенциал российской промышленности продолжает расти, и меры поддержки со стороны власти по этому направлению не ослабевают. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации.
Читайте подробнее: Мантуров: финансирование субсидий экспортёрам расширяют, несмотря на кризис
К 2030 году половина выпуска российского оборонно-промышленного комплекса будет приходиться на гражданскую продукцию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации.
Подробности в материале: Диверсификация продукции ОПК идёт опережающими темпами — Мантуров
Механизмы, защищающие интересы отечественных поставщиков, вскоре найдут воплощение в квотировании закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации.
Подробности в материале: Мантуров: правительство готовит ограничения на поставки иностранных товаров
Динамика несырьевого неэнергетического экспорта России оказалась внушительной с учётом того мощного негативного влияния, которое оказала волатильность цен на мировых рынках. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации.
Читайте подробнее: Мантуров: несырьевой экспорт России показал хороший результат
Несырьевой неэнергетический экспорт России растёт неудовлетворительными темпами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на «правительственном часе» с главой Минпромторга Денисом Мантуровым в Совете Федерации.
Читайте также: «Такая статистика — не для России» — Матвиенко о несырьевом экспорте
В результате снижения эпидемиологических рисков потребление медицинских масок в России значительно снизилось. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации.
Читайте подробнее: Спрос на медицинские маски в России резко сократился — Мантуров
Министерство промышленности и торговли России вмещает в себя слишком много функций, что может приводить к конфликту интересов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов в Совете Федерации.
Читайте также: В Совфеде предложили разделить Минпромторг на части
Запрет на закупку импортных товаров в рамках мероприятий по национальным проектам поспособствует диверсификации производства оборонно-промышленного комплекса России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил сенатор Виктор Бондарев в Совете Федерации.
Читайте также: В Совфеде предложили запрет на импортные поставки в рамках нацпроектов
Компания «Биосан» запустила третью производственную линию одного из главных компонентов тест-систем на коронавирус (дезокситрифосфатов). По данным компании, это позволит увеличить объемы выпуска два раза.
Читайте также: В Новосибирской области выпуск компонентов тест-систем увеличен в два раза