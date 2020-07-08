Гаврилов-Ям, Ярославская область, 8 июля, 2020, 09:49 — ИА Регнум. «Вероятно, причиной возгорания стала жаркая погода. По крайней мере, информации о поджоге у меня нет. По ситуации на утро открытый огонь локализован. Идет проливка очагов возгорания, а сверху их засыпают песком. На отсыпке работают три единицы техники», — рассказал корреспонденту ИА REGNUMАлексей Комаров.

Пожар на полигоне

С пожаром на полигоне справилась местная пожарная часть. Помощь из других районов не потребовалась.

Полигон эксплуатирует гаврилов-ямское предприятие «Спецавтохозяйство», которое является субподрядчиком регионального оператора по обращению с ТКО.