Петрозаводск, 8 июля, 2020, 09:17 — ИА Регнум. Количество жертв заболевания COVID-19 в Республике Карелия возросло до девяти человек. Также за сутки выявлено еще 42 новых заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил 8 июля глава региона Артур Парфенчиков.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Карелия, заболевшие-выздоровевшие

По его словам, от инфекции умерла жительница Петрозаводска, 1952 года рождения, страдавшая серьезными хроническими заболеваниями.

«Берегите своих пожилых родственников. Люди старше 65 лет — по-прежнему самая уязвимая для коронавируса группа», — обратился Парфенчиков к жителям Карелии.

На 8 июля в республике за время пандемии выявлено 1623 человека с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции, из них 42 случая за последние сутки, в том числе один ребенок. Выписаны 833 человека, в том числе 31 человек за истекшие сутки.

29 новых случаев коронавируса выявлены в Петрозаводске, по три — в Питкяранте и в Прионежском районе, по два — в Лахденпохье и в Пряжинском районе, по одному — в Суоярви, Пудоже и Кеми.

960 человек находятся на карантине, 23 человека находятся в обсерваторах.

Кроме того, 834 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией с 1 апреля, за сутки их число возросло на 14 пациентов. Из этой категории больных 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).