Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, 8 июля, 2020, 07:39 — ИА Регнум. На Ямале глава города Губкинского Андрей Гаранин госпитализирован в больницу Ноябрьска с COVID-19. Об этом градоначальник сообщил в своём аккаунте в Instagram.

Www.instagram.com/garanin_a_m/ Screenshot

«Инфекция дала осложнения — в таких случаях пациентов направляют в Ноябрьск, здесь сейчас на госпитализации 52 жителя нашего города», — сообщил мэр Губкинского.

Андрей Гаранин отметил профессионализм ямальских врачей, добавив, что управлять городом ему приходится дистанционно. А в Губкинском срочно расширяют коечный фонд для «ковидных» пациентов, так как в муниципалитете образовалась серьёзная ситуация с заражениями новой коронавирусной инфекцией.

«В ближайшее время будет открыто ещё 60 дополнительных коек», — пишет глава Губкинского.