Воткинск, Удмуртия, 7 июля, 2020, 21:56 — ИА Регнум. Жители Удмуртии делятся в социальных сетях фотографиями последствий ливня, который прошел в Воткинске несколько дней назад. Пользователи констатируют, что почти готовый новый парк имени П. И. Чайковского «Времена года», который удмуртские власти называли «одним из самых масштабных проектов благоустройства» общей стоимостью около 300 млн рублей, просто «смыло». Примечательно, что неделей ранее строительство парка проинспектировал глава Удмуртии Александр Бречалов. Власти тогда констатировали, что парк готов на 90%, особо отмечалось, что при строительстве парка была «создана необходимая инженерная инфраструктура отвода и сбора грязевых потоков».

Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте @ДОСКА ПОЗОРА | Воткинск Парк после ливня

«Ещё когда снег лежал, было видно, что не всё продумано», — комментирует фотографию один из местных жителей. «На совесть и по технологии надо делать — тогда не смоет», «не учли погодные явления, которые бывают. И всё быстрее, да подешевле».

Жители отмечают, что ливнем смыло дорожки, брусчатку и плитку, жалуются на потоки грязи и воды под новыми скамейками.

«Я понимаю, что делают для нашего города хоть что-то, но это должно быть отменно, можно же сделать хорошо, чтобы потом через год вся эта красота не ушла и не превратилась обратно в то же, что и было», — пишет одна из пользователей.

На сайте администрации Воткинска сообщается, что в результате ливня выпало более 44 мм осадков. С утра 5 июля жители начали жаловаться в мэрию на подтопления. Всего поступили обращения о подтоплении двух домов и 30 придомовых территорий. Администрация отчиталась о расчистке коллекторов и дорог в разных точках города, об устранении воздействия стихии в строящемся парке «Времена года» не сказано ни слова.

ИА REGNUM напоминает, глава Удмуртии Александр Бречалов посетил новое место отдыха жителей Воткинска буквально неделю назад — 29 июня. В социальных сетях он написал, что «если когда-то здесь не хватало пространств для проведения досуга, то теперь здесь есть уникальный благоустроенный парк «Времена года» площадью 6 га!», что жители Воткинска мечтали о классных площадках, где можно проводить время с семьей и друзьями, о месте, где можно тренироваться и растить будущих чемпионов, и сделали главное — приложили усилия и воплотили собственную мечту в жизнь».

https://www.instagram.com/p/CCBbVJTKCqa/

По данным правительства республики, парк «Времена года» спроектирован профессиональной командой архитекторов, инженеров и ландшафтных дизайнеров. Будущий ландшафт парка определялся при взаимодействии с горожанами «Бюро добрых дел» с весны 2018 года.

«При строительстве парка в Березовском заливе создана необходимая инженерная инфраструктура отвода и сбора грязевых потоков, а также укреплена береговая полоса», — подчеркивалось в официальном сообщении от 29 июня. Созданы новые площадки для отдыха, занятий спортом и творческие площадки.

По словам замглавы Воткинска по ЖКХ, архитектуре и строительству Артема Гредягина, ранее территория парка была попросту заброшена.

«Участие во Всероссийском конкурсе парков малых городов и исторических поселений позволило привлечь на реализацию проекта 100 млн федеральных средств. Также на создание парка средства выделила республика, муниципалитет. Кроме того, при строительстве парка проходила акция в поддержку проекта, и все желающие могли оставить любую сумму в специальных контейнерах, установленных по всему городу. Общая сумма проекта оценивается в 300 млн рублей», — говорилось в официальном сообщении под заголовком «Парк «Времена года» в Воткинске откроют этим летом».

Реакция республиканских властей на разрушения от ливня в парке не известна.