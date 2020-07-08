Токио, 8 июля, 2020, 08:59 — ИА Регнум. Беспокойство японского автора, живописующего усиление китайской военной мощи, было заявлено в японских СМИ. Почему этот автор и его единомышленники так переживают из-за грядущего усиления Китая в ближайшие годы, выяснял обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Збигнев Бжезинский и Сайрус Вэнс. 1977

Японию не раз называли «непотопляемым авианосцем США» у тихоокеанских берегов Евразии. Американские базы и войска в Японии расположены так, чтобы мгновенно атаковать цель, выбранную заокеанским командованием. При этом симметричный ответ Китая, который мог бы заключаться в размещении его военной базы в дружественной ему стране Латинской Америки, например, был бы воспринят США, мягко говоря, без энтузиазма.

Еще вероятнее, что такой шаг Китая привел бы к конфликту, подобному Карибскому 1962 года между США и СССР. Впрочем, тогда Советский Союз получил немалую выгоду, своим смелым решением заставив убрать США их ракеты, размещенные в Турции в обмен на уход советских РСД с Кубы. Не может ли Китай разыграть подобный ход в его нынешнем противостоянии США?

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Американские сателлиты усердствуют в информационной войне».