Минск, 8 июля, 2020, 08:59 — ИА Регнум. Похоже, что правительство России пошло на поводу у Белоруссии и согласилось на условия, выдвинутые Минском в ходе нефтяного шантажа последних месяцев. Для чего Россия подыграла нефтяному попрошайничеству Александру Лукашенко, разбирался автор ИА REGNUMСергей Артёменко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефтедобыча

По оценкам специалистов, игры в нефтяную независимость стоили Белоруссии около 2 млрд долларов. Эта сумма набежала в результате всех зарубежных поставок нефти, с помощью которых Лукашенко доказывал свою независимость от России, а складывались эти «штрафные» для белорусского бюджета выплаты не только из более высокой цены самой нефти, но и затрат на доставку.

Теперь получается парадоксальная ситуация: добившись компенсации, Лукашенко переложил плату за дешевую нефть для Минска на плечи всех российских налогоплательщиков. Почему так произошло?

Читайте подробности в статье Сергея Артёменко «Почему Россия платит дань Лукашенко?».