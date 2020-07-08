Вашингтон, 8 июля, 2020, 08:56 — ИА Регнум. Социальные сети представляют собой эффективную площадку для рекламодателей. Однако это не уберегло «Фейсбук» от потери огромной суммы после всего одного заявления крупного рекламодателя. Как повлияли последние мировые события на рекламу в этой соцсети, пишет автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

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26 июня от сотрудничества с «Фейсбуком» и его продуктами, включая «Твиттер» и «Инстраграм», отказался Unilever, в результате чего акции корпорации обрушились на 8,32%, что означало потерю 7,2 млрд долларов. Unilever пояснил, что реклама на этих платформах бесполезна для людей, а нынешние события «возложили на бренды новую ответственность за обучение, реакцию и действия для создания надежной и безопасной цифровой экосистемы».

Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании выпустило рекомендации по «введению нового регуляторного режима, способствующего конкуренции, для решения проблемы доминирования на рынке Google и Facebook». Помимо ряда предлагаемых правил, СМА делится данными, согласно которым «Фейсбук» и «Гугл» держат 80% рекламного онлайн-рынка Великобритании, а «Гугл» — 90% всего рынка поисковой рекламы. Так почему бы государству не создать свои собственные платформы, способные конкурировать с иностранными гигантами?

Читайте статью Галины Смирновой «Фейсбук» родил анархию и от неё гибнет: глобальные бренды обходят соцсеть».