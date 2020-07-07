Гаврилов-Ям, Ярославская область, 7 июля, 2020, 19:47 — ИА Регнум. Вечером 7 июля в Ярославской области загорелся полигон твердых коммунальных отходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил очевидец.

Пожар на полигоне

Горит действующий полигон, расположенный около села Великого Гаврилов-Ямского района. Площадь возгорания составляет, по оценкам очевидцев, полторы-две тысячи квадратных метров. Столб дыма виден за 15−20 километров.

Пожар тушат сотрудники МЧС. Ликвидация осложняется сильной жарой.