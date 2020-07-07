Тамбов, 7 июля, 2020, 19:41 — ИА Регнум. Тамбовский детский сад «Возрождение» получит 880 тыс. рублей на открытие консультационного центра, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Расположенный в Тамбове Центр развития ребенка — детский сад «Возрождение» выиграл грант Министерства просвещения РФ. Конкурсный отбор проводился по государственной программе «Развитие образования». 880 тыс. рублей, выделенные из федерального бюджета, направят на организацию работы консультационного центра «Открытая дверь».

Консультационный центр будет оказывать бесплатную методическую, психолого-педагогическую, диагностическую помощь родителям детей дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

За консультацией к специалистам центра по вопросам воспитания, развития, оздоровления, особенностей поведения детей сможет обратиться любой желающий родитель. Для удобства работа центра будет организована по двум адресам в Тамбове. Опытные специалисты центра — педагоги-психологи, учителя-логопеды, дефектологи познакомятся с ребенком, дадут индивидуальные рекомендации по выбору наиболее подходящего для ребенка образовательного маршрута и программы воспитания и обучения, окажут родителям необходимую практическую помощь, обучат различным развивающим и коррекционным методикам, помогут подобрать с учетом возрастных особенностей ребенка полезные игры и игрушки, художественную литературу.

На базе консультационного центра будет организован родительский клуб «Мы и наши дети». Здесь планируют проводить различные тренинги, образовательные сессии для родителей по широкому кругу вопросов: от профилактики нарушений детско-родительских отношений до подготовки ребенка к началу посещения школы.

Пока с родителями будут работать специалисты центра, малыши смогут поиграть под присмотром педагогов в центре игровой поддержки ребенка. Дети с особыми образовательными потребностями получат необходимую коррекционную помощь, если посетят лекотеку или службу ранней помощи.