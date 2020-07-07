Тамбов, 7 июля, 2020, 19:32 — ИА Регнум. В Первомайском районе Тамбовской области открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. До конца года в сельской местности региона планируется построить еще шесть ФАПов.

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Развитие первичной медико-санитарной помощи на селе является одним из приоритетных направлений нацпроекта «Здравоохранение». Благодаря его реализации, в селе Иловай-Рождественское Первомайского района приступил к работе новый ФАП, укомплектованный необходимым оборудованием. Медицинскую помощь здесь получают более 500 человек, в том числе около 100 детей.

Раньше фельдшерско-акушерский пункт располагался в здании школы в стесненных условиях. Теперь в нем есть отдельные помещения для приема пациентов, медицинских манипуляций, хранения лекарств. Приема фельдшера сельчане ожидают в комфортных условиях. Регулярно в село приезжает врач общей практики, а при необходимости в Первомайской ЦРБ организуется прием узких специалистов.

Здание ФАПа расположено на центральной улице села. Оно возведено с помощью модульных конструкций. Внутри смонтированы системы отопления и водоснабжения. При строительстве позаботились и о том, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья также могли без проблем получить здесь медицинскую помощь.

«На территории Первомайского района расположены 16 ФАПов, которые все привели в порядок за последние годы. Работа, направленная на повышение качества и доступности медицинской помощи жителям отдаленных территорий, будет продолжена. Это прямое поручение президента России Владимира Владимировича Путина, которое находится на контроле губернатора Александра Валерьевича Никитина. Ранее начали работу ФАПы в Петровском и Знаменской районах», — отметила начальник управления здравоохранения Тамбовской области Марина Лапочкина.

В планах на 2020 год — построить ещё шесть фельдшерско-акушерских пунктов: в поселках Коминтерн Мичуринского района и Большая Кашма Моршанского района, а также в селах Устье Моршанского района, Юрловка Никифоровского района, Заречье Пичаевского района и Кулеватово Сосновского района. На эти цели выделено 62,8 млн рублей.