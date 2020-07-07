Калуга, 7 июля, 2020, 19:13 — ИА Регнум. В Калужской области представители малого и среднего бизнеса направили в банки около 957 заявок на реструктуризацию кредитов, из них более 600 — на кредитные каникулы (по состоянию на 24 июня). Уровень одобрения заявок остается высоким — 77,8% — как в рамках закона о кредитных каникулах, так и по собственным программам реструктуризации. Объем фактически проведенных реструктуризаций достиг 6,6 млрд рублей, сообщила 7 июля корреспонденту ИА REGNUM управляющий Отделением по Калужской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ирина Карлаш.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В сравнении с маем 2020 года в настоящее время наблюдается значительное снижение еженедельных темпов роста числа обращений за реструктуризацией от МСП (с 10% до 1%). Это свидетельствует о том, что в условиях постепенного восстановления экономической активности потребность в такого рода поддержке в значительной степени удовлетворена. Государственные программы поддержки заемщиков востребованы бизнесом, особенно программа кредитов под 2%. Кредиты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям под 2% на возобновление деятельности в соответствии с постановлением правительства РФ банки начали предоставлять с 1 июня.

«От калужских бизнесменов по данной программе поступило 924 заявки, большинство из которых (90%) — от малых предприятий. Одобрены 624 заявки. Объем выданных кредитов составил порядка 180 млн рублей. Положительная динамика данных показателей во многом обусловлена тесным межведомственным взаимодействием банков и деловых объединений региона» — подчеркнула Ирина Карлаш.