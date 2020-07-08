Вашингтон, 8 июля, 2020, 08:58 — ИА Регнум. «Фейсбук» стал частью нашей жизни, да и не только нашей. Он действительно очень удобен, и мы пользуемся им, облегчая себе поиск информации и общение с друзьями. Но кто кого использует на самом деле, мы «Фейсбук» или он нас, обсуждает автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

momo Facebook

«Фейсбук» использует своих пользователей — звучит парадоксально, но верно. Несмотря на обоюдную выгоду, ведущий в этой паре все же именно «Фейсбук». И пользы от нас он получает массу: здесь и потребитель, за счет самого существования которого можно зарабатывать на рекламе, здесь и общество, чье мнение можно формировать, манипулируя тем самым в сфере и бизнеса, и политики. Последнее подтверждалось во множестве эпизодов, свежий пример — беспорядки в США, сопровождаемые массой флешмобов в «Фейсбуке». Хотя, если посмотреть объективно, почему это важны только жизни черных? Соцсеть действует во многих странах, где живут люди разных рас, и для них должны быть важны все жизни, независимо от цвета кожи. Так о чем «фейсбучные» флешмобы — о справедливости или о политике?

Соцсеть изначально подразумевала легкость в выражении мнений, но определенным правилам пользователи подчиняются. А сама она? В различных государствах власти уже пытались настаивать на том, чтобы «Фейсбук» подчинялся правилам страны присутствия. Но получается странный поворот: демократия — это возможность в соответствии со своими ценностями принижать ценности некоего государства, а если это государство выразит недовольство или попробует ответить, оно окажется недемократичной выходкой. В итоге, будучи как бы вне политики, «Фейсбук» в формировании политики участвует ‑ и имеющиеся в распоряжении массивных данных ему в помощь. Ладно бы только ради денег…

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