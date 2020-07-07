Чебоксары, 7 июля, 2020, 17:56 — ИА Регнум. В Чебоксарах в рамках празднования 100-летия со дня образования Чувашской автономной области пройдёт первая детская парусная регата. Ожидается участие не только чувашских спортсменов, но и яхтсменов из Казани и Нижнего Новгорода, сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве спорта.

ИА REGNUM Закат на Волге в Чебоксарах

Регата намечена на 14−15 августа, соревнования пройдут в акватории залива и в районе Московской набережной. В ведомстве со ссылкой на президента Федерации парусного спорта Чувашии Алексея Шлямина отмечают, что за штурвал яхт международного класса «Оптимист» встанут юные спортсмены в возрасте от 9 до 13 лет, а швертботами национальных классов «Луч» и «Ракета» будут управлять спортсмены в возрасте от 13 до 18 лет.

«Всего в соревнованиях ожидается участие порядка 20 яхт. Желание принять участие в состязаниях изъявили и юные яхтсмены из Казани и Нижнего Новгорода», — говорят в региональном министерстве спорта.

Кроме того, 15 августа запланирован праздник водных видов спорта, в рамках которого пройдут показательные выступления на гидроциклах, гребцов на байдарках, виндсерфингистов и сапбордингистов.

Состязания на воде пройдут в рамках празднования 100-летия со дня образования Чувашской автономии и приурочено ко Дню города Чебоксары. Напомним, юбилейные мероприятия в очном формате перенесены с 24 июня, когда Чувашия отмечает День Республики (главный национальный праздник) на середину августа.