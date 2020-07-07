Ворсино, Калужская область, 7 июля, 2020, 19:08 — ИА Регнум. В Калуге 7 июля в подписано соглашение между региональным правительством и ООО «АМК-Троя Калуга» о сотрудничестве в сфере размещения на площадке индустриального парка «Ворсино» предприятия по изготовлению комплектующих для кухонной мебели. Документ подписали врио губернатора Владислав Шапша и генеральный директор компании Марина Гарбузова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области Документ подписали врио губернатора Владислав Шапша и генеральный директор компании Марина Гарбузова

В 2021 году новый инвестор намерен приступить к строительству завода, ввод в эксплуатацию которого будет проходить поэтапно. Ассортимент выпускаемой продукции составят столешницы, фасады, стеновые панели, угловые сегменты.

«Пандемия, которая стала очень серьезным стрессом для экономики не только Калужской области, но и России, и многих стран мира, не стала препятствием на пути инвесторов, которые продолжают приходить в Калужскую область. Новые инвестиционные проекты важны и для укрепления экономики, и для решения социальных вопросов», — заявил руководитель региона Владислав Шапша.