Санкт-Петербург, 7 июля, 2020, 17:06 — ИА Регнум. В Петербурге кафе и ресторанам разрешили открыть более 200 летних веранд. Об этом сообщили 7 июля в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Летний Петербург

Комитет имущественных отношений заявляет, что свел к минимуму сроки рассмотрения заявлений рестораторов для размещения выносных столиков у своих заведений.

На данный момент чиновники рассмотрели более 400 заявок, порядка 230 заведений получили одобрение.

Перед подачей заявки бизнесменов призывают правильно подготовить пакет документов. Часто встречаются такие ошибки, как отсутствие QR-кода от Центра развития и поддержки предпринимательства, неподписанное заявление или доверенность, не дающая полномочий на подачу данной заявки.

Кроме того, если место для веранды находится в частной собственности либо передано в аренду третьим лицам, относится к общему имуществу многоквартирного дома или включено в схему размещения НТО, то заявку могут не одобрить.

Всего с 25 июня в Смольный поступило более 900 заявок на установку выносных столиков. Ответы обещают выдать рестораторам в ближайшие дни.

В этом сезоне летние кафе в виде выносных столиков разрешено устанавливать по упрощённому порядку в связи с коронавирусными ограничениями. Срок действия разрешений — с 29 июня по 15 октября 2020 года. Сами столики можно ставить с 08:00 до 00:00.

Читайте также: Кафе и ресторанам Петербурга могут разрешить работу с 12 июля

Напомним, кафе, ресторанам, столовым и другим организациям общественного питания в Петербурге пообещали рассмотреть возможность открыться после карантина по коронавирусу, начиная с 12 июля. Но решения об этом еще не принято.