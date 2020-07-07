Москва, 7 июля, 2020, 17:00 — ИА Регнум. Антон Скударнов — выпускник факультета компьютерных и инженерных наук Университета Иннополис. Он руководит собственным бизнесом на базе студенческого клуба по разработке видеоигр. В 2019 году Антон вместе с командой стал победителем конкурса «Цифровой прорыв», проекта платформы «Россия — страна возможностей».

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Антон Скударнов

Антон, как Вы поняли, что хотите заниматься разработкой игр?

Мне всегда нравилось играть. В какой-то момент захотелось разобраться, как это работает, и попробовать сделать что-то свое. Оказалось, что это очень интересная сфера, в которой важен не только технический подход, но и творческий. Она объединяет людей с разными талантами. Это международный рынок, для которого неважно, где ты находишься — можно работать откуда угодно.

Что сейчас происходит с российским рынком?

Могу сказать про мобильные игры — именно ими я и занимаюсь. В России пока мало крупных компаний, но есть много крутых независимых издателей, чьи проекты регулярно оказываются в топе. К тому же, как я уже сказал, это международный рынок, обычно проекты сразу выпускают на глобальном уровне. Поэтому часто вы можете и не знать, что играете в игру российского производства.

Расскажите о «Цифровом прорыве». Как Вы решили принять участие? Что у Вас был за проект?

Я давно слышал про конкурс, но решил участвовать и собрал команду для хакатона буквально за день до окончания приема заявок. Мы выбрали задачу от Федеральной налоговой службы — разработали игру, которая обучает новым принципам налогообложения. После конкурса мы тем же проектом выиграли грант «УМНИК. Цифровой Прорыв» от Фонда Содействия Инновациям. Мы продолжаем дорабатывать продукт в слегка измененном виде. К концу следующего года планируем запустить игру в широкое пользование.

Что было для Вас самым сложным в процессе обучения?

В самом процессе обучения для меня ничего сложного не было — я никогда не гнался за оценками. Труднее всего было балансировать между учебой, дополнительной деятельностью и личной жизнью. В Университете Иннополис для студентов есть много разных возможностей и активностей, и все хочется успеть.

Еще на втором курсе мы с товарищем организовали при университете клуб по разработке игр. Сейчас он перерос в большое сообщество, мы занимаемся в том числе и образовательными курсами. Плюс много участвуем в джемах — это те же хакатоны, только в игровой сфере.

Как Вам удается все это совмещать? Есть какие-то лайфхаки?

Это элементарная самодисциплина. Я стараюсь четко разграничивать работу и личную сферу. Все самые важные дела делаю с утра. Здоровый образ жизни тоже помогает и дает мотивацию. Ну, и правду говорят: если заниматься тем, что нравится, работать не придется ни одного дня.

Что Вы планируете делать после выпуска?

Когда мы с другом только открывали университетский клуб, у нас было две цели.

Во-первых, мы планировали на его базе создать бизнес. Так и получилось — сейчас у нас есть компания, которая разрабатывает мобильные игры. Я в ней исполняю роль генерального директора. Планирую развивать этот бизнес и дальше.

Во-вторых, нам хотелось активно участвовать в развитии российского игрового рынка. Поэтому я продолжу заниматься образовательными инициативами в Иннополисе.

Как Вы видите развитие российского игрового рынка в ближайшем будущем?

Я думаю, в ближайшие годы появится больше образовательных инициатив — пространств для обмена знаниями и опытом, специализированных сообществ. В университетах откроют программы, заточенные под игровую сферу. Будет больше возможностей для новичков выйти на рынок и, как следствие, больше независимых разработчиков.