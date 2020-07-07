Ярославль, 7 июля, 2020, 16:55 — ИА Регнум. В Ярославле возобновляется работа спортивных комплексов и физкультурно-оздоровительных центров. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант» в Ярославле

Согласно постановлению правительства области, работа с посетителями разрешена с 20 июня при загрузке не более 50 процентов и с соблюдением дистанции между посетителями не менее 1,5 метра.

При этом открытие происходит не одновременно. С 1 июля началась работа ФОКов и стадионов муниципальной «Дирекции спортивных сооружений». А вот бассейны «Шинник» и «Лазурный» пока закрыты для посетителей. «Шинник» планирует возобновить работу работу 13 июля, а «Лазурный» — 20, но эти сроки могут измениться. Бассейны будут работать строго по записи с ограничением посетителей на дорожках.

Одним из первых начал работу спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант». В нем открыты большой бассейн, грунтовый теннисный корт и футбольные поля. Все объекты инфраструктуры спорткомплекса работают только для индивидуальных занятий (по предварительной записи) и сдачи в аренду.

Обязательно использование средств индивидуальной защиты: ношение маски и применение антисептиков. Во время тренировки и на открытых кортах маску можно снимать. Для соблюдения социальной дистанции в помещениях спорткомплекса сделана разметка. «Атлант» намерен работать все лето без перерывов, руководством спорткомплекса принято решение о том, что время вынужденных ограничений не повлияет на количество занятий пользователей абонементов, их действие будет продлено.