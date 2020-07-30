На большей части территории России, в том числе в Москве, установилась очень жаркая погода. Во множестве регионов объявлен оранжевый уровень опасности в связи с сильным зноем. Аномальная жара чревата возникновением других опасных погодных явлений, в том числе ливней, штормового ветра, ураганов, гроз с градом. В эти дни приходят тревожные погодные вести и из других стран мира. О погоде и погодных катаклизмах в России и мире — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Шторм

17:02 07.07.2020 7 июля во второй половине дня и вечером в западных и южных районах Иркутской области, а также — 8 и 9 июля — ожидаются сильные дожди, в селеопасных районах очень сильные дожди, ливни, грозы, град. Прогнозируется также усиление ветра до 15−20 метров в секунду. Об этом сообщает Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

17:04 07.07.2020 По данным синоптиков, в Алтайском крае в период с 7 по 8 июля сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), местами по западу края чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). В этот период населению следует быть предельно внимательным при обращении с огнём. Практически во всех случаях возникновения пожаров — это дело человеческих рук и низкой сознательности граждан — спасатели.

17:05 07.07.2020 Жаркое забайкальское лето в самом разгаре. Дети и подростки много времени проводят на открытом воздухе, наслаждаясь отдыхом. Однако зачастую они даже не догадываются о возможной опасности, которую несет такое погодное явление, как гроза. О правилах безопасного поведения в непогоду напоминает маленьким жителям края и их родителям Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю. Грозы являются скоротечным по времени атмосферным явлением, но при этом несут в себе немало опасностей, главная из которых — молния. Молния — это мощный электрический разряд, способный при попадании в человека нанести серьезный вред здоровью. Поэтому прежде чем отправлять ребенка на отдых к бабушке в деревню или детский лагерь, родителям следует провести с детьми беседу об этом явлении и подробно рассказать о действиях во время грозы.

17:55 07.07.2020 В Ростове-на-Дону побит так называемый температурный рекорд. Сегодняшний день, 7 июля, стал самым жарким за многолетнюю историю метеонаблюдений, передаёт ИА REGNUM. Читайте подробнее: В Ростове-на-Дону побит температурный рекорд

17:58 07.07.2020 Жители Ростова-на-Дону активно обсуждают температурный рекорд, который побит сегодня, 7 июля. Уличные приборы, установленные на солнце, зафиксировали рекордные +59 градусов, передаёт ИА REGNUM. Подробнее: «Термометры зашкалили», «Нечем дышать!»: ростовчане о температурном рекорде

18:28 07.07.2020 Пляж в Ростове-на-Дону. 61.mchs.gov.ru

18:28 07.07.2020 Грозы с дождём и градом, а также ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидаются в Москве вечером сегодняшнего дня, сообщает 7 июля официальный сайт столичного управления МЧС. По данным специалистов Росгидромета, гроза и град ожидаются в Москве с 18:30 до 22:00. Читайте также: МЧС предупреждает о граде, грозе и дожде, которые придут в Москву вечером

19:00 07.07.2020 На Северном Кавказе установилась чрезвычайно жаркая погода. В выходные столбики термометра практически во всех субъектах округа не опускались ниже 30−35°. Еще более сильная жара ожидает жителей СКФО в ближайшие три дня, предупредили в Гидрометцентре РФ. На Ставрополье 7−8 июля будет сохраняться температура +40°. Такую же температуру прогнозируют для Ингушетии и Чечни, кроме горных районов. В Дагестане ожидается до +42° в предгорных и низменных районах и лишь в приморских районах будет «всего» до +38°. Читайте также: До +40 и выше: Северный Кавказ накрыла сильная жара

19:40 07.07.2020 В десяти из 14 регионов Приволжского федерального округа до 9 июля сохраняется пожарная опасность. При этом в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Саратовской областях, а также в Татарии, Чувашии и Мордовии степень пожароопасности лесов оценивается как высокая. Об этом: В десяти регионах Поволжья до 9 июля сохраняется пожарная опасность

19:53 07.07.2020 Град в Можайском районе Подмосковья. Цитата из видео. vk. commoslentaru

19:56 07.07.2020 Профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев, прогнозируя погоду на июль, рассказал, что если антициклон, установивший погоду, станет блокирующим, то жара в республике задержится надолго. Подобная аномалия стояла в 1972 и 2010 годах из-за проникающих восточных ветров из Казахстана. Читайте также: В Татарии прогнозируют: при блокирующем антициклоне жара будет долгой

19:56 07.07.2020 На территории Саратовской области установилась сильная жара до +41 градуса. В связи с этим в региональном МЧС объявили оранжевый уровень погодной опасности. Читайте также: В Саратовской области из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности

20:07 07.07.2020 Столичные рестораны попросили приостановить работу летних веранд 7 июля. С соответствующим обращением выступил департамент торговли и услуг города, сообщает АГН «Москва». Причиной подобной просьбы стало ухудшение погодных условий в столице. Читайте подробнее: Мэрия Москвы попросила закрыть летние веранды из-за сильного ветра

20:10 07.07.2020 Грозы над Москвой. Цитата map.blitzortung.org

20:18 07.07.2020 В Курганской области с 8 по 12 июля ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха до + 36 °C. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Спасатели советуют курганцам по возможности не выходить на улицу с 11:00 до 16:00, избегать прямых солнечных лучей и стараться находиться в тени. А также носить светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка и не забывать про головной убор. Кроме того, рекомендуется регулярно пить воду и отказаться от спиртных, газированных и сладких напитков. Сотрудники МЧС просят курганцев купаться на оборудованных пляжах и не оставляйте детей без присмотра. Читайте также: В Курганской области ожидается аномальная жара

21:18 07.07.2020 Почти сотня деревьев была повалена в Московской области сильным ветром. Читайте также: Около сотни деревьев повалены сильным ветром в Подмосковье

21:47 07.07.2020 Осадки в Московской области. Цитата Яндекс Погода

22:05 07.07.2020 Жители Удмуртии делятся в социальных сетях фотографиями последствий ливня, который прошел в Воткинске несколько дней назад. Пользователи констатируют, что почти готовый новый парк имени П. И. Чайковского «Времена года», который удмуртские власти называли«одним из самых масштабных проектов благоустройства» общей стоимостью около 300 млн рублей, просто «смыло». Читайте также: Смыло ливнем? В Удмуртии новый парк на 300 млн не прошёл испытание

22:10 07.07.2020 Сильный ветер 7 июля привел к ЧП на станции Московских центральных диаметров (МЦД) «Тушинская» на северо-западе столицы. Видео происшествия приводит телеканал РЕН ТВ. Из-за сильной грозы обвалилась часть крыши станции. По имеющейся информации никто не пострадал. Читайте подробнее: Ураган повалил крышу станции МЦД в Москве

22:20 07.07.2020 Сильный ветер в Подмосковье. Цитата видео twitter.com Kirilenko_a

23:30 07.07.2020 Молния во время грозы в Москве 7 июля 2020 года

00:12 08.07.2020 В Тюменской области и Югре 8−9 июля ожидается повышение температуры до плюс 35 градусов по Цельсию. Об этом сообщает пресс-служба «Уралуправтодора». В связи с аномальной жарой на автомобильных дорогах федерального значения Свердловской, Тюменской, Курганской областей и Югры планируется введение временного ограничения движения тяжеловесных транспортных средств. Читайте также: На Урале из-за аномальной жары ограничат движение большегрузов

03:32 08.07.2020 77 лесных пожаров общей площадью 43 599 гектаров потушили за сутки сотрудники лесопожарных служб в РФ, 8 июля сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана». Читайте также: В РФ за сутки ликвидировали более 70 лесных пожаров

05:57 08.07.2020 Аномально жаркие июнь и июль в Якутии могут нарушить экосистему и изменить ареал животных и растений, считают учёные. В северном Верхоянске 20 июня был отмечен абсолютный температурный максимум — плюс 38 градусов. Подробности в материале: Аномалии Якутии: зомби-пожары, тающая мерзлота, новые болота и пожары

06:35 08.07.2020 В среду, 8 июля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура воздуха +26… +28 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Об этом: 8 июля в Москве ожидается до +28 °C, местами дождь

07:50 08.07.2020 Аномальная жара в Курганской области Цитатат Meteoinfo.ru

07:59 08.07.2020 В Еврейской автономной области из-за сильных дождей уровень воды в реке Бира за сутки увеличился на 30 см. Об этом: В Биробиджане стремительно растёт уровень воды в реках

08:21 08.07.2020 Оперативные службы Приморья приведены в режим повышенной готовности. МЧС предупреждает о возможных катаклизмах: разливе рек, нарушении электроснабжения, ДТП и подтоплениях. Подробности в материале: В Приморье объявлен жёлтый уровень опасности — циклон принёс сильные дожди

08:28 08.07.2020 На Саратов 7 июля обрушился сильный ветер. Его порывы были настолько сильны, что у двухэтажного офисного здания на улице Орджоникидзе сорвало крышу. Читайте также: В Саратове штормовым ветром сорвало крышу с двухэтажного здания

08:35 08.07.2020 На Колыме 9 июля синоптики прогнозируют сильные ливни и возникновение чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня. Читайте также: На Колыме предупреждают о ЧС в связи с сильными ливнями

08:41 08.07.2020 В Москве 8 июля ожидаются неблагоприятные метеорологические условия с грозой и градом, говорится в экстренном предупреждении ГУ МЧС России по Москве. Согласно сообщению, в столице с 10:00 до 21:00 ожидаются дождь, гроза и град. При грозе усилится ветер до 20 м/с. Читайте также: МЧС предупредило москвичей о граде и ветре до 20 м/с

08:50 08.07.2020 В Москве и Московской области сильным ветром повалено 130 деревьев, сообщили ТАСС в экстренных службах. Вчера скорость ветра в столичном регионе достигала 22 м/с. Читайте также: Сильный ветер повалил в Москве и Подмосковье 130 деревьев

09:18 08.07.2020 В Томской области и в Томске 9 июля ожидаются местами кратковременные, при грозах сильные ливневые дожди, грозы. Также возможен град. При грозах прогнозируются порывы ветра 15−20 м/с. Об этом: Дожди, грозы и град надвигаются на Томскую область

09:25 08.07.2020 В Ульяновской области установилась жаркая сухая погода, в связи с чем регистрируют травяные пожары. За сутки спасатели пять раз выезжали на тушение сухой травы. Читайте также: В Ульяновской области за сутки произошло пять травяных пожаров

09:40 08.07.2020 В Местийском районе Грузии (регион Сванети) продолжается тушение лесного пожара. По информации центра по управлению общественной безопасностью, сообщение о сильном задымлении в Местийском муниципалитете поступило 5 июля. С тех пор работы по тушению лесного пожара продолжаются в непрерывном режиме, но пока ликвидировать огонь не удается. Об этом: В Грузии продолжается тушение лесного пожара

09:41 08.07.2020 Сильная жара до +42 °С сохранится в предстоящие сутки в Самарской области. Об этом 8 июля предупреждает ГУ МЧС по региону. По сообщению пресс-службы ведомства, по области объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильной жары. Читайте подробнее: В Самарской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

09:52 08.07.2020 Погода в Грузии со второй половины дня 8 июля резко ухудшится, что может стать причиной стихийных бедствий. Данный прогноз распространяет Агентство окружающей среды Грузии.

09:53 08.07.2020 В Республике Карелия 8 июля ожидаются сильные ливни с грозами, местами с крупным градом, шквалистыми усилениями ветра до 20−25 м/с, а также смерч. Об этом сообщил в среду ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Об этом: Жителей Карелии предупредили о шторме с грозами и смерчем

10:06 08.07.2020 Погоду в Санкт-Петербурге в среду, 8 июля, будет формировать расположенный в тылу циклона и медленно уходящий на северо-восток холодный атмосферный фронт. Температура в городе ниже климатической нормы. Читайте также: Петербург оказался в тылу циклона, в городе будет прохладно

10:10 08.07.2020 Экстренное предупреждение в связи с ожидаемыми в столице России 8 июля сильным дождем, грозой, градом и резким порывистым ветром выпустило ГУ МЧС по г. Москве. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба ведомства. Об этом: В МЧС предупредили о сильном ветре, грозе и граде в Москве

10:21 08.07.2020 В Чувашии 8−9 июля сохранится сильная жара, температура спадёт 10 июля. Подробности в материале: В Чувашии из-за жары установлен оранжевый уровень опасности

10:32 08.07.2020 В Ростове-на-Дону ликвидировали возникшие из-за аномальной жары аварии на линиях электропередачи. В настоящее время энергоснабжение восстановлено, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 8 июля. Читайте также: В Ростове-на-Дону ликвидировали возникшие из-за жары энергоаварии

10:49 08.07.2020 В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение в связи с непогодой. Как уточнили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ 8 июля, аномальную жару в регионе сменят грозовые ливни с градом. Об этом: Грозовые ливни с градом придут в Ростовскую область

11:06 08.07.2020 В Калуге сильный ливень разрушил часть подпорной стены и размыл дорогу на строительной площадке второй очереди Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского. Читайте также: В Калуге ливень разрушил стену строящегося музея истории космонавтики

11:09 08.07.2020 В Ульяновской области из-за жары и высокой пожарной опасности на 21 день ограничено пребывание граждан в лесах. Читайте также: В лесах Ульяновской области ограничили пребывание граждан

12:19 08.07.2020 С начала июля в Саратовской области за медицинской помощью с симптомами теплового удара обратились семь человек. Людям стало плохо из-за установившейся в регионе аномально жаркой погоды. Об этом: В Саратовской области семь человек получили тепловой удар

13:03 08.07.2020 Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогноза погоды. Об этом сообщил 8 июля заместитель мэра Петр Бирюков. «Согласно прогнозу синоптиков, в среду в столичном регионе с 12:00 среды до 3:00 четверга пройдут дожди, возможен град, местами грозы с порывами ветра до 20 м/с. За весь период ожидается более 50% месячной нормы осадков», — сказал Бирюков. Читайте подробнее: Московские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности

13:11 08.07.2020 В Ростовской области невыносимую жару сменит шторм. Синоптики предупредили о надвигающихся грозовых ливнях с градом и шквалистом ветре, передаёт ИА REGNUM 8 июля. Об этом: Невыносимую жару в Ростове-на-Дону сменят ливни с градом

13:21 08.07.2020 В Татарии объявили штормовое предупреждение. На территории региона во второй половине дня 8 июля и 9 июля ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха до 37 градусов выше ноля. Об этом: В Татарии из-за аномальной жары объявили штормовое предупреждение

13:55 08.07.2020 В Азовском море и Таганрогском заливе объявили заморный период. Соответствующий приказ подписал руководитель Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Игорь Рулев, передаёт ИА REGNUM. Подробнее: В Азовском море и Таганрогском заливе объявили заморный период

14:43 08.07.2020 Удар молнии. Дарья Антонова © ИА REGNUM

14:55 08.07.2020 По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 июля местами по области ожидаются сильные дожди, в селеопасных районах очень сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление северо-западного ветра до 15−20 м/с. Главное управление МЧС России по Иркутской области предупреждает о необходимости соблюдения мер безопасности при нахождении вне дома.

14:56 08.07.2020 В ближайшие сутки в Забайкалье ожидается усиление грозовой деятельности. Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю напоминает о важности соблюдения правил поведения во время грозы: «МОЛНИЯ — это искровой разряд электростатического заряда кучевого облака, сопровождающийся ослепительной вспышкой и резким звуком (громом). Опасность молниевого разряд характеризуется большими токами, а его температура доходит до 300 000 градусов. Дерево, при ударе молнии, расщепляется и даже может загореться. Расщепление дерева происходит вследствие внутреннего взрыва из-за мгновенного испарения внутренней влаги древесины. Прямое попадание молнии для человека обычно заканчивается смертельным исходом. Ежегодно в мире от молнии погибает около 3000 человек».

14:58 08.07.2020 В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщается на сайте краевого управления МЧС РФ, передаёт ИА REGNUM. Подробности в материале: На Краснодарский край обрушатся ливни с градом и смерчи

15:33 08.07.2020 В Пензе спасаются от жары частым поливом городских дорог, пишут местные СМИ. Спецтехника объезжает улицы каждые три-пять часов.

16:17 08.07.2020 В Саратовскую область через час-два придут гроза, град и ветер до 26 м/с — МЧС

17:53 08.07.2020 В Саратовской области в течение вечера 8 июля и до конца суток, по прогнозам синоптиков, ожидается целый комплекс метеорологических явлений, таких как град, гроза в сочетании со шквалистым усилением ветра до 26 м/с и ливень. Подробности в материале: На Саратовскую область снова надвигаются град и ливни с грозами

18:26 08.07.2020 Двухнедельная норма дождей выпала в Геленджике всего лишь за полчаса, сообщает 8 июля местная администрация. Обильные осадки выпали после длительной жары и засухи, из-за которых ранее возникали проблемы с водоснабжением. Читайте также: В Геленджике за 30 минут выпало 50% месячной нормы осадков

19:58 08.07.2020 В регионах Центрального федерального округа (включая Москву и Подмосковье) объявлен жёлтый или оранжевый уровень погодной опасности. Наиболее сложная обстановка в Рязанской, Воронежской и Белгородской областях.

20:51 08.07.2020 В Москве нахмурилось небо, идёт дождь

20:56 08.07.2020 Грозовые тучи в Подмосковье. Фото: Евгений Цоц, ИА REGNUM

21:03 08.07.2020 Москву накрыли ливни. Жители ждут спасения от жары. Об этом: Жара и грозы. Погодная аномалия в Москве — фоторепортаж

21:31 08.07.2020 В Москве в ближайший час ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом говорится в экстренном предупреждении ГУ МЧС России по Москве. В МЧС рассказали, что в столице ожидается дождь, местами сильный. Метеорологи прогнозируют грозу, град и усиление ветра до 22 м/с. Об этом: МЧС: в ближайший час в Москве начнётся гроза с градом и сильным ветром

22:28 08.07.2020 Набережная в Геленджике после ливня. Скриншот с веб-камеры

22:45 08.07.2020 Прошедший в Сочи ливень разрушил линии электропередач, повалил деревья и подтопил некоторые улицы, сообщает 8 июля пресс-служба муниципалитета города. Городские власти объявили режим повышенной готовности и принимают меры по устранению аварий. Читайте также: Подтопления, обрушения деревьев и ЛЭП. Сочи накрыл сильный ливень

05:02 09.07.2020 В Тюмени, где до следующей недели продержится аномальная жара, дорожные службы усилили работу по увлажнению улиц. Об этом сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ горадминистрации. На дороги областной столицы для обеспыливания ежедневно выходят 250 поливальных и вакуумных уборочных машин. В среднем за смену обрабатывается около миллиона квадратных метров дорожного полотна. Читайте подробнее: В Тюмени в жару активно обеспыливают дороги

05:17 09.07.2020 В четверг, 9 июля, в Москве будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха +19… +21 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Читайте подробнее: 9 июля в Москве ожидается до +21 °C, дождь, гроза

08:30 09.07.2020 В Московской области разрушенная непогодой дамба в Рузском городском округе будет восстановлена. Соответствующее поручение дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, сообщает 9 июля его телеграм-канал. Подробности в материале: Губернатор Подмосковья поручил восстановить дамбу в Рузе

08:46 09.07.2020 В Москве 9 июля ожидается до 23 градусов тепла, сообщает центр «Фобос». "Синоптическая ситуация обусловится тыловой частью ложбины североатлантического циклона, куда поступит прохладная масса воздуха с температурным фоном на три градуса ниже положенного по климатической норме июля», — говорится в прогнозе. Читайте подробнее: Синоптики прогнозируют уменьшение интенсивности осадков в Москве

10:07 09.07.2020 Град, прошедший в Подмосковье 7 июля

10:09 09.07.2020 Национальная метеорологическое агентство Китая продлило оранжевый уровень предупреждения в связи с мощными ливнями, которые обрушились на обширную территорию страны, сообщает агентство Синьхуа. Читайте также: В Китае продлен оранжевый уровень погодной угрозы еще на сутки

10:19 09.07.2020 Второй волны подъёма воды в Рузском городском округе Подмосковья не ожидается. Об этом сообщил замначальника ГУ МЧС России по региону Сергей Война. Читайте подробнее: В МЧС не ожидают второй волны подтопления подмосковной Рузы

11:08 09.07.2020 В Калужской области завершено восстановление электроснабжения, нарушенного в результате непогоды. 7 июля и 8 июля по территории региона прошел мощный атмосферный фронт, который сопровождался грозой, градом, ливнями и сильным ветром с порывами до 22 метров в секунду. Основной удар стихии пришелся на Жиздринский, Дзержинский и Ферзиковский районы. Об этом: В Калужской области восстановлено электроснабжение, нарушенное непогодой

11:14 09.07.2020 Восстановление дорог, которые пострадали в результате подтопления в Рузе, может стоить 20−30 млн рублей. Об этом 9 июля сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Московской области Игоря Трескова. «Предварительно ущерб дорогам оценили в 20−30 млн рублей. Ущерб жителям также оценят, работают с каждым», — рассказал Тресков. Подробности в материале: Ущерб дорогам в Рузе из-за прорыва дамбы оценили в 20−30 млн рублей

11:31 09.07.2020 В Хакасии 10−11 июля местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы. Также прогнозируется град, шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с. Читайте подробнее: На Хакасию надвигается непогода

11:33 09.07.2020 Дороги в подмосковной Рузе, которые пострадали от разлива реки, полностью восстановят за неделю. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков. «Было смыто пять домов, жители которых были своевременно выселены. Пострадало как минимум четыре дороги. Две из них полностью размыло», — сообщил Тресков в эфире телеканала «Россия 24». Читайте также: Последствия прорыва дамбы в Рузе восстановят за неделю

11:51 09.07.2020 Жители Москвы в ближайшие дни отдохнут от жары, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Читайте также: Вильфанд: москвичи смогут отдохнуть от изнуряющей жары

12:01 09.07.2020 Рузских автомобилистов просят пользоваться объездным маршрутом. По новому пути также будут курсировать автобусы. Об этом сообщили 9 июля на официальном сайте Рузского городского округа. Об этом: В Рузе организовали объездной маршрут из-за подтопления дорог

12:17 09.07.2020 Власти Подмосковья рассматривают варианты по возмещению жителям ущерба из-за ЧП в Рузском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. Читайте также: Власти Подмосковья возместят ущерб жителям Рузы

12:20 09.07.2020 Дамба в Рузском городском округе Подмосковья не выдержала мощный ливень. ruzaregion.ru

12:24 09.07.2020 Сильные дожди с грозой и градом, а также усиление ветра до 24 м/с ожидаются в горных районах Дагестана 9 и 10 июля. В этой связи объявлено экстренное предупреждение, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. Читайте также: В горах Дагестана ожидаются сильный ветер и ливни с градом

13:49 09.07.2020 В Красноярске проводится откачка воды с улиц. Об этом сообщили 9 июля в мэрии города. На так называемые дежурные точки (места, где чаще всего отмечается скопление воды) выходит специализированная техника. 9 июля ещё до начала дождя водо‑ и илососы направились в пер. Медицинский, на ул. Грунтовую, пр. им. газеты «Красноярский рабочий» (район КрасТЭЦ), ул. Калинина. Всего на линию вышли 18 единиц спецтехники. Читайте также: Спецтехника откачивает воду с улиц Красноярска

14:06 09.07.2020 Жители Рузы, потерявшие жилье из-за подтопления, на данный момент находятся в санатории и обеспечены всем необходимым. Об этом 9 июля сообщил глава Рузского городского округа Николай Пархоменко. Ранее сообщалось, что вечером 8 июля из-за сильного дождя в Рузе произошел прорыв дамбы, в результате которого под водой оказался частный жилой сектор. Подробности в материале: Потерявших жильё жителей Рузы обеспечили питанием

14:41 09.07.2020 Случаи отключения электроснабжения в Подмосковье были зафиксированы в 12 городских округах. Об этом сообщили 9 июля в пресс-службе министерства энергетики Московской области. «Было прервано электроснабжение в 114 населенных пунктах. Около 10 тысяч человек могли чувствовать перебои электричества. Большинство отключений пришлись на ночное время, поэтому жалоб от населения практически не поступало», — сказано в сообщении. Подробности в материале: Около 12 тыс. человек остались без электричества в Подмосковье из-за грозы

15:03 09.07.2020 В Челябинске за 7 и 8 июля три человека пострадали из-за аномальной жары. Об этом сообщили журналистам в горздраве. Среди них два мужчины и мальчик. Они прогуливались недалеко от своих домов и в этот момент им стало плохо. Читайте также: В Челябинске двое взрослых и ребёнок пострадали из-за жары

15:18 09.07.2020 В Тверской области полностью восстановлено электроснабжение потребителей основной сети во всех районах, пострадавших от непогоды 7 июля и 8 июля. В Тверскую область были направлены дополнительные силы и средства компании «Россети Центр» из других регионов, что позволило ускорить ход аварийно-восстановительных работ. Всего к ликвидации технологических нарушений в электросетевом комплексе Верхневолжья была привлечена 181 бригада в составе 779 человек, свыше 255 единиц автомобильной и специальной техники. Читайте также: В Тверской области после урагана восстановили электроснабжение потребителей

15:24 09.07.2020 В Алтайском крае на территории пострадавших от засухи муниципалитетов вводится режим ЧС, сообщили в правительстве региона. Такое решение приняли 9 июля на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Подробности в материале: В районах Алтайского края вводят режим ЧС из-за засухи

15:46 09.07.2020 Град, прошедший в Подмосковье 7 июля.

15:46 09.07.2020 В Кургане с 9 по 29 июля вводится запрет на посещение городских лесов и въезд в них на транспортных средствах. Соответствующее распоряжение подписано главой города Андреем Потаповым. В самом лесу будет осуществляться патрулирование сотрудниками противопожарной службы ГУ МЧС России по Курганской области. По прогнозам синоптиков аномальная жара в регионе продержится до 13 июля. Об этом: Из-за жары курганцам запретили походы в лес

17:01 09.07.2020 МЧС Башкирии предупредило о сильной жаре, которая ожидается в республике 10−11 июля, особенно в ее южной части. Столбик термометра может подняться до +38 градусов. МЧС призывает людей соблюдать строгие меры противопожарной безопасности.

21:01 09.07.2020 Смерч в Геленджике. Скриншот страницы vk. comgelendzhik

22:27 09.07.2020 МЧС по Хабаровскому краю сообщает, что 9 июля в связи с выпадением обильных дождевых осадков произошёл подъём уровня воды в реке Урми до уровня 824 см (+40 за сутки), отметка опасного явления — 950 см. В результате произошло подтопление 10 придомовых участков в поселка Кукан Хабаровского района. Обстановка на контроле, сообщили в ведомстве.

22:54 09.07.2020 Потоп в Китае. Скриншот страницы twitter China News 中国新闻网

00:28 10.07.2020 Не менее 30 домов и 25 автомобилей пострадали при наводнении в провинции Чиангмай на севере Таиланда, сообщает Синьхуа. Подробности в материале: Не менее 30 домов пострадали при наводнении в Таиланде

02:14 10.07.2020 В Атлантическом океане, вблизи побережья США, сформировался тропический шторм, которому присвоили имя «Фэй». Об этом 8 июля сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC). Читайте подробнее: Вблизи атлантического побережья США сформировался тропический шторм «Фэй»

02:26 10.07.2020 В пятницу, 10 июля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, температура воздуха +18… +21 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Читайте также: 10 июля в Красноярске ожидается до +21 °C, временами дождь

03:23 10.07.2020 Синоптики Приморья рассказали, каким будет июль. Читайте также: Дожди из Приморья уйдут в Японию

05:52 10.07.2020 В пятницу, 10 июля, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +23… +25 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Подробности в материале: 10 июля в Москве ожидается до +25 °C

06:21 10.07.2020 В Амурской области с 11 по 17 июля ожидается жаркая погода. Об этом: В Амурской области предстоит жаркая неделя

07:32 10.07.2020 Оранжевый уровень предупреждения о погодной опасности из-за проливных дождей продлен в Китае еще на сутки, сообщает агентство Синьхуа. Читайте также: В Китае продлен оранжевый уровень погодной опасности

07:33 10.07.2020 Национальная метеорологическая обсерватория Китая объявила желтый уровень погодной опасности в связи с ливнями на обширной территории страны, сообщает 10 июля агентство Синьхуа. Читайте также: В Китае объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ливней

07:34 10.07.2020 Комиссия по водным ресурсам реки Янцзы в Китае объявила оранжевый уровень угрозы наводнений в средних и нижних течениях самой длинной реки страны из-за непрекращающихся ливней. Читайте также: На реке Янцзы в Китае объявлен оранжевый уровень угрозы наводнений

07:44 10.07.2020 В Сахалинской области на следующей неделе по прогнозам синоптиков ожидаются небольшие моросящие дожди. Подробности в материале: На Сахалине и Курилах пройдут моросящие дожди

07:55 10.07.2020 В Нанайском районе Хабаровского края ввели муниципальный режим ЧС из-за подтоплений. Под водой оказались 16 домов. Читайте подробнее: В районе Хабаровского края ввели режим ЧС

08:08 10.07.2020 В Иркутской области синоптики прогнозируют ухудшение погоды 10 июля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, местами здесь ожидаются ливни, грозы и град. Порывы северо-западного ветра будут достигать скорости 15−17 м/с. На Байкале установится переменная облачность. Подробности в материале: В Приангарье придут ливни и град

08:41 10.07.2020 В Москве 10 июля ожидается погожий день, сообщает центр «Фобос». "Инициатива перейдёт к гребню антициклона с юга, благодаря чему ожидается погожий летний денек с комфортным температурным режимом, точь-в-точь соответствующим своей климатической норме», — говорится в прогнозе. Подробности в материале: Синоптики прогнозируют в Москве до 24 градусов тепла

08:44 10.07.2020 Разрушены дома, затоплены участки, повалены заборы — вот что оставил после себя сильный ливень, приведший к прорыву дамбы в подмосковной Рузе. Как местные жители справляются с последствиями наводнения, смотрите в фоторепортаже ИА REGNUM. Читайте также: Разруха и отчаяние: с чем остались жители Рузы после потопа?

08:45 10.07.2020 Частный сектор в Рузе после наводнения. Дарья Антонова ИА REGNUM

08:47 10.07.2020 В Екатеринбурге 9 июля был побит температурный рекорд. Об этом сообщает Гидрометцентр. В 1901 году этим же днём воздух прогрелся до 33,3 градусов. А спустя 119 лет температура составила уже 34 градуса. Читайте также: В Екатеринбурге побит температурный рекорд

08:57 10.07.2020 8 июля спикер иранского парламента (Меджлиса) Мохаммад Бакер Калибаф в послании спикеру Палаты представителей Тадамори Осиме и председателю Палаты советников Японии Акико Санто выразил соболезнования в связи с гибелью японцев в результате наводнений и оползней на острове Хонсю. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 9 июля. Об этом: Иранский спикер выразил соболезнования Японии

09:18 10.07.2020 В Москве и Подмосковье в выходные дни (11−12 июля) после прохлады вернётся жаркая погода. Её принесёт антициклон, передают «Метеоновости». Читайте также: Антициклон принесёт в Москву жару под +30 °C

09:47 10.07.2020 В Республике Алтай днём 10 и ночью 11 июля ожидается гроза. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, местами пройдут сильные и очень сильные дожди, возможен также град. При грозе прогнозируется также шквалистое усиление ветра до 20−25 метров в секунду. Водителей предупредили об ухудшении видимости на дорогах. Читайте также: Жителей Алтая предупредили о грозе и усилении ветра

09:50 10.07.2020 10 июля и ночью 11 июля в центральных районах Красноярского края ожидаются сильные и очень сильные дожди. Также прогнозируются грозы, град, местами крупный град, шквалистые усиления ветра до 20−25 м/с. Об этом: Гроза и сильный ветер ожидаются в Красноярске

11:10 10.07.2020 В Оренбургской области запретили движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, по ряду дорог. Причиной объявления ограничительной меры названа жара, сообщает ФКУ Упрдор «Приуралье». Читайте подробнее: В Оренбуржье из-за жары для большегрузов закрыли трассы

11:32 10.07.2020 Движение по участку Волоколамского шоссе восстановили утром 10 июля. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик в эфире телеканала «Россия 24». «За сутки дорожниками Подмосковья был выполнен большой объем работы, пришлось вынуть больше 4,5 тыс. кубов подмоченного основания дороги и обратно уложить в основание порядка 4 тыс. куб. м, полностью восстановить асфальтобетонное покрытие», — рассказал Гержик. Об этом: В Подмосковье восстановили разрушенный участок Волоколамского шоссе

12:25 10.07.2020 Дожди в Чувашии, благодаря которым спала аномальная жара, сменятся очередной жаркой погодой. Подробности в материале: После дождей в Чувашию ненадолго вернётся жара

12:30 10.07.2020 В Красноярске устраняют последствия непогоды. 10 июля на откачку дождевой воды с улиц города вышла вся специализированная техника — водососы, каналопромывочные машины и мотопомпы. Читайте подробнее: На откачку воды с улиц Красноярска вышла вся спецтехника

13:11 10.07.2020 Движение для тяжеловесных грузовиков из-за сильной жары временно закрыли на некоторых участках автотрасс в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба федерального управления автомобильных дорог «Приуралье». По сообщению пресс-службы ведомства, временное ограничение движения введено для автомобилей, которые осуществляют перевозки тяжеловесных грузов по специальным разрешениям. Причиной ограничения является температура воздуха свыше 32 °C. Читайте также: В Башкирии из-за сильной жары закрыли трассы для большегрузов

13:19 10.07.2020 В настоящее время на территории Черновицкой области Украины из-за произошедшего там ранее наводнения остается подтопленным один населенный пункт. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Читайте также: На юго-западе Украины остается подтопленным один населенный пункт

13:21 10.07.2020 В Республике Алтай ожидается сильный дождь с ветром и возможен град. 04.mchs.gov.ru

13:31 10.07.2020 В Пензенской области в субботу, 11 июля, прогнозируется желтый уровень погодной опасности. По области ночью и утром 11 июля ожидается туман с видимостью менее 500 метров. Об этом: Жителей Пензенской области предупредили о предстоящем тумане

14:01 10.07.2020 Ухудшение погоды ожидается в Башкирии. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба республиканского МЧС по региону. По сообщению пресс-службы ведомства, в предстоящие сутки 11 июля при грозах ожидается шквалистое усиление ветра до 18 метров в секунду. Об этом: В Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды — МЧС

14:22 10.07.2020 В Оренбургской области с 11 по 15 июля ожидается аномальная жара. Отклонение от среднесуточной климатической нормы составит 9 °C и более, сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС». Читайте подробнее: В Оренбуржье прогнозируют аномальную жару

14:26 10.07.2020 С 10 июля в Алтайском крае введён режим ЧС в связи с засухой. Соответствующее постановление подписал 10 июля губернатор региона Виктор Томенко. Читайте также: В Алтайском крае с 10 июля введён режим ЧС из-за засухи

14:28 10.07.2020 Свыше 30 миллионов человек пострадали в результате наводнений, которые были вызваны сильными ливневыми дождями в ряде южных, юго-западных, восточных и центральных провинций Китая. Советующие данные местных властей 10 июля приводит Центральное телевидение Китая. Читайте также: В Китае ущерб от наводнений оценили в $8,9 млрд

14:36 10.07.2020 Синоптики и органы МЧС предупредили петербуржцев о надвигающихся ливнях и грозах, которые придут в город на Неве в предстоящие выходные. Кроме того, ожидается усиление ветра до 24 м/с. Об этом: Выходные у петербуржцев пройдут с грозами и сильным ветром

14:43 10.07.2020 В Челябинской области из-за жары приостановлен ремонт автомобильных дорог. Региональный миндортранс направил подрядчикам рекомендации воздержаться от укладки асфальтобетоннной смеси, сообщили журналистам в ведомстве. Речь идёт о региональных дорогах. Рекомендация касается тех участков, где ремонт проводится без остановки движения транспорта, и будет действовать до особого распоряжения. Читайте также: В Челябинской области из-за жары приостановили ремонт дорог

14:56 10.07.2020 Оползень перекрыл федеральную трассу Р-257 «Енисей» в Красноярском крае. Это произошло из-за сильных дождей. Об этом: В Красноярском крае оползень перекрыл федеральную трассу

15:28 10.07.2020 Поднятие уровня воды в реке Городянка в городском округе Руза. 50.mchs.gov.ru

15:41 10.07.2020 По данным Гидрометцентра России, в конце дня 10 июля и сутки 11 июля в селеопасных районах Кемеровской области, Республики Алтай ожидаются сильные, очень сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра по высокогорью Республики Алтай 20−25 м/с.

16:08 10.07.2020 В семи регионах Приволжского федерального округа в ближайшие выходные, 11 и 12 июля, прогнозируется от средней до чрезвычайно высокой степень пожарной опасности в лесах. Читайте также: В семи регионах Поволжья прогнозируется высокая степень пожароопасности

16:15 10.07.2020 В строящемся парке «Времена года» в Воткинске, который значительно пострадал от недавно прошедшего сильного ливня, будет усилена система водоотвода. В минстрое Удмуртии заявили, что проект был «рассчитан на другую воду». Читайте также: В пострадавшем от ливня парке в Удмуртии усилят систему водоотвода

16:15 10.07.2020 Оперативный прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на 10 июля 2020 года на территории Российской федерации обусловливается прохождением 4-х циклонов, 4-х антициклонов и действием атмосферных фронтов, сообщает МЧС РФ. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта, подтоплением пониженных участков местности в Северо-Кавказском федеральном округе, на территории Республик Ингушетии, Дагестан, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии-Алании, Чеченской Республики и Ставропольского края (сильные дожди, грозы, град, усиления ветра до 25 м/с).

16:16 10.07.2020 В Марий Эл в результате ураганного ветра были повреждены линии электропередачи в Горномарийском и Юринском районах, а также в Козьмодемьянске. Без электричества в республике остались более 24 тыс. человек. Читайте также: В Марий Эл из-за урагана без электричества остались более 24 тыс. человек

16:17 10.07.2020 По данным МЧС РФ на 10 июля, сохраняется риск подтопления пониженных участков местности, приусадебных участков, автомобильных дорог на территории Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Чеченской Республики, Республики Дагестан, Краснодарского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области.

16:18 10.07.2020 По сообщению МЧС РФ, существует вероятность активизации обвально-осыпных процессов, сход оползней, просадка грунта в горных и предгорных районах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов (Республика Адыгея, Крым и Краснодарский край).

16:19 10.07.2020 Подтопление в городском округе Можайск. 50.mchs.gov.ru

16:29 10.07.2020 С 1 июня в Ростове-на-Дону произошло 150 пожаров, в том числе в жилых и нежилых зданиях, а также автотранспорте — 41. Эти данные ИА REGNUM привели в городской администрации 10 июля. Подробности в материале: В Ростове-на-Дону с начала июня произошло 150 пожаров

16:33 10.07.2020 На территории Северо-Кавказского федерального округа в ближайшие выходные прогнозируется неустойчивая погода. Из-за аномально сильной жары, которая до этого отмечалась в регионе, в ряде субъектов сохранятся высокий, а местами и чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах. Об угрозе пожаров в Дагестане и на Ставрополье, в Чечне и Кабардино-Балкарии 10 июля предупредила пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана». Читайте также: На Северном Кавказе предупредили об аномальной погоде с градом и пожарами

16:41 10.07.2020 Природный пожар. 38.mchs.gov.ru

17:09 10.07.2020 10 июля в южных регионах Приволжского федерального округа наблюдается сильная жара. Температура воздуха днем достигает 31…38°С. Подробности в материале: Южные региона Поволжья страдают от сильной жары

17:19 10.07.2020 Следующая неделя в Удмуртии в связи с очередным мощным выносом тепла с южных регионов страны начнется с сильной жары. Дневная температура воздуха ожидается на уровне 30…33°С. Читайте также: На следующей неделе в Удмуртии вновь ожидается 33-градусная жара

17:43 10.07.2020 В Хакасии 10−11 июля местами ожидаются сильные дожди, ливни и грозы. meteoinfo.ru

18:32 10.07.2020 В ближайшее время Свердловская область столкнётся с резким ухудшением погодных условий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном главке МЧС. 11 июля 2020 года в некоторых районах области будет дожди с грозами, град и шквальный ветер (до 20 м/c). В управлении просят соблюдать меры безопасности, чтобы уберечь себя от разгула стихии. Об этом: На Среднем Урале ждут грозы и град после аномальный жары

18:39 10.07.2020 Температура воздуха в Таганроге. © Юрий Ляшко

20:04 10.07.2020 По данным Гидрометцентра России на 10 июля, рост уровня воды (на 31−65 см) наблюдался на реках Енисей на участке г. Дудинка — с. Караул, Нижняя Тунгуска у пгт Тура (Красноярский край), Ия у г. Тулун (Иркутская область).

20:28 10.07.2020 По данным Гидрометцентра России, за прошедшие сутки, 9 июля, в связи с осадками рост уровня воды (на 26−146 см) наблюдался на р. Угра у р.п. Товарково (Калужская область), Москва-реке у г. Звенигород и у д. Петрово-Дальнее, р. Истра у с. Павловская Слобода, р. Лама у с. Егорье, р. Дубна у р.п. Вербилки (Московская область), р. Корожечна у д. Масальское, р. Сутка у д. Речково (Ярославская область), р. Ягорба у д. Мостовая (Вологодская область). Уровень воды достиг опасной отметки на р. Протва у г. Верея (Московская область), затоплены поймы и объекты, находящиеся на пойме, ущерба нет. В ближайшие сутки превышение опасной отметки сохранится. Повышение уровня воды (на 71−118 см) отмечалось на реках Вопь у п. Капыревщина (Смоленская область), Обша у г. Белый (Тверская область).

20:29 10.07.2020 В Красноярском крае оползень перекрыл федеральную трассу Р-257 «Енисей». 24.mchs.gov.ru

20:36 10.07.2020 В Челябинске 13 и 14 июля будет особенно жарко. Об этом сообщают синоптики. Воздух в городе может нагреться до плюс 35 градусов и выше. При этом и в остальные дни жара сохранится, хотя и менее сильная. Подробности в материале: В Челябинске начало следующей недели будет особенно жарким

20:52 10.07.2020 В Челябинской области 11 июля ожидается особенно жаркая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр. Столбик термометра может подняться до 38 градусов выше нуля. Об этом: Челябинской области предрекли жаркие выходные

21:09 10.07.2020 В Калуге ливень разрушил стену строящегося музея истории космонавтики. admoblkaluga.ru

21:51 10.07.2020 По данным Гидрометцентра России, за прошедшие сутки, 9 июля, остаются затопленными поймы реки Обь (Ханты-Мансийский а.о., Ямало-Ненецкий а.о.), ее притоков: Иртыша, Северной Сосьвы, Конды (Ханты-Мансийский а.о., Тюменская область), а также рек Пяку-Пур и Таз (Ямало-Ненецкий а.о.). Рост уровня воды (на 31−65 см) наблюдался на реках Енисей на участке г. Дудинка — с. Караул, Нижняя Тунгуска у пгт Тура (Красноярский край), Ия у г. Тулун (Иркутская область). В связи с нагонными явлениями повышение уровня воды (на 27 см) наблюдалось на р. Ныда у п. Ныда и в Тазовской Губе у п. Находка (Ямало-Ненецкий а.о.).

21:52 10.07.2020 Сохранялось затопление поймы на реках Амур у с. Елабуга, Бурея у с. Усть-Умальта, Уссури на участке с. Лончаково — с. Новосоветское, Тунгуска у с. Архангеловка (Хабаровский край), Б. Бира у г. Биробиджан (Еврейская а.о.), Илистая с. Халкидон, Большая Уссурка у г. Дальнереченск (Приморский край). Рост уровня воды (на 33−60 см) наблюдался на реках Хор у пгт Хор, Тунгуска у с. Архангеловка, Амгунь у с. Осипенко и с. Тавлинка (Хабаровский край).

22:28 10.07.2020 Прогноз погоды для Челябинской области с 10.07.2020 по 15.07.2020 . Цитата Meteoinfo.ru

01:49 11.07.2020 В США на побережье штата Нью-Джерси 10 июля обрушился тропический шторм «Фэй». Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC). Подробности в материале: На побережье штата Нью-Джерси обрушился тропический шторм «Фэй»

04:10 11.07.2020 В субботу, 11 июля, в Красноярске будет переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха +20… +23 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Читайте также: 11 июля в Красноярске ожидается до +23 °C, небольшой дождь, по краю — ливни

05:47 11.07.2020 В субботу, 11 июля, в Москве будет переменная облачность, по области местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +27… +29 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Об этом: 11 июля в Москве ожидается до +29 °C, местами дождь, гроза

16:01 11.07.2020 Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует соблюдать правила безопасного поведения в условиях жаркой погоды. 66.mchs.gov.ru

16:53 11.07.2020 Сотрудники ГУ МЧС России продолжают активно проводить патрулирования на водоёмах Владимирской области. 33.mchs.gov.ru

20:10 11.07.2020 Сильный ветер с порывами до 18 м/с в Санкт-Петербурге повалил 50 деревьев, два человека пострадали. Об этом: Два человека пострадали из-за сильного ветра в Петербурге

20:34 11.07.2020 По Тюменской области 11 июля пронёсся ураган с градом. Об этом ранее предупреждал филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», сообщает корреспондент ИА REGNUM. По информации паблика «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте», град и порывы ветра до 23 м/с повредили крыши нескольких домов в деревне Ачиры Тобольского района. Прерван пляжный отдых в Тобольске. А в Аромашевском районе прошёл ливень. Синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные явления в Тюменской области до утра 12 июля. Об этом: На Тюменскую область обрушились град и ливень Град. Ольга Гусева © ИА Красная Весна

23:57 11.07.2020 В китайской провинции Фуцзянь самый высокий — «красный» — уровень опасности из-за непрекращающихся проливных дождей. Об этом 11 июля сообщает Синьхуа. Об этом: В китайской провинции Фуцзянь объявлен «красный» уровень опасности

14:41 12.07.2020 Городские службы Санкт-Петербурга подсчитали ущерб от штормового ветра, который бушевал в городе в субботу, 11 июля. Как сообщили 12 июля в городском комитете по благоустройству, ветер повалил 75 деревьев: 30 стволов упали на тротуары и проезжую часть, еще 45 деревьев рухнули в садах и парках. Читайте подробнее: Шторм повалил 75 деревьев в Петербурге

17:09 12.07.2020 В Москве на следующей неделе ожидается существенное изменение температурного фона. Об этом 12 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT. Подробности в материале: В Гидрометцентре предупредили жителей Москвы о «настоящем похолодании»

18:18 12.07.2020 В Тюменской области в течение предстоящей недели будет стоять жаркая и безветренная погода. Это следует из данных, представленных Гидрометцентром России. Температура воздуха плюс 34−36 градусов по Цельсию продержится с 15 по 18 июля. Порывы ветра будут до 3 м/с. Ночные температуры будут держаться в районе плюс 20 градусов. Тем временем тюменцы в социальных сетях делятся фотографиями километровых очередей на автотрассах в направлении пляжей. Читайте также: Синоптики обещают тюменцам ещё одну неделю аномальной жары

18:18 12.07.2020 В Тюменской области в течение предстоящей недели будет стоять жаркая и безветренная погода. Это следует из данных, представленных Гидрометцентром России. Температура воздуха плюс 34−36 градусов по Цельсию продержится с 15 по 18 июля. Порывы ветра будут до 3 м/с. Ночные температуры будут держаться в районе плюс 20 градусов. Тем временем тюменцы в социальных сетях делятся фотографиями километровых очередей на автотрассах в направлении пляжей. Об этом: Синоптики обещают тюменцам ещё одну неделю аномальной жары

19:15 12.07.2020 Последствия урагана. Дарья Антонова ИА REGNUM

19:29 12.07.2020 В трех областях Украины из-за непогоды (дождь, порывы ветра) остались без света 100 населенных пунктов. Об этом 12 июля сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Читайте также: На Украине из-за непогоды остались без света 100 населенных пунктов

06:17 13.07.2020 В Курганской области по прогнозам синоптиков с 13 по 17 июля сохранится аномально жаркая погода. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Среднесуточные температуры воздуха будут выше нормы на семь и более градусов. Местами воздух будет прогреваться до + 36 °C. В Гидрометцентре России Курганской области предсказали ещё более затяжную жару — до 19 июля. С температурами воздуха до + 38 °C, без ветра и осадков. Читайте подробнее: Жара в Курганской области будет стоять ещё неделю

06:32 13.07.2020 Не менее 72 человек погибли в результате стихийных бедствий, вызванных мощными продолжительными ливнями в Японии, передает телеканал NHK. Читайте подробнее: Число жертв стихийных бедствий в Японии выросло до 72

07:04 13.07.2020 В Ульяновской области спасатели распространили предупреждение о жёлтом уровне погодной опасности из-за жары. Читайте подробнее: В Ульяновской области предупреждают о 35-градусной жаре

07:04 13.07.2020 Ульяновские спасатели в связи с жарой призывают жителей ограничить прогулки днём, а если приходится выходить на улицу, то держаться в тени, чаще пить воду, ополаскивать водой руки и лицо.

07:32 13.07.2020 В Хакасии в течение суток 14 июля и ночью 15 июля местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град. Ветер усилится до 15−20 м/с. Ночью 14 июля местами ожидается шквалистый ветер скоростью до 25 м/с. Об этом: На Хакасию надвигается непогода

08:12 13.07.2020 В понедельник, 13 июля, в столице России ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха от +24 до +26 °C. Об этом 13 июля сообщает Гидрометцентр РФ. Также сообщается, что в столице возможны кратковременные дожди и гроза. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5−10 м/с, отдельные порывы до 12−17 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. столба. При этом ночью в Москве ожидается облачная с дождями и местами грозами погода, температура воздуха от +15 до +17 °С.

08:53 13.07.2020 Синоптики прогнозируют в Хабаровском крае на всю неделю жаркую погоду без осадков. Читайте подробнее: В Хабаровском крае всю неделю продержится жара без дождей

08:57 13.07.2020 В ряде российских регионов в начале текущей недели ожидается жара. Так, температура выше нормы на шесть — семь градусов прогнозируется на Урале. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Читайте также: Регионам России пообещали новую волну жары

09:36 13.07.2020 В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России. Подробности в материале: В Ростовской области будут лить дожди и усилится ветер

09:59 13.07.2020 Температура воздуха до 40 °C будет держаться в Башкирии до 16 июля. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. По сообщению пресс-службы ведомства, в республике ожидается повышение температуры до 40 °C в период с 13 июля по 16 июля. Читайте также: В Башкирии температура воздуха повысится до 40 градусов — МЧС

10:27 13.07.2020 На выходных на территории Бурятии разыгрался шторм, в результате которого оказались подтоплены несколько десятков приусадебных участков в Тарбагатайском и Заиграевском районах. Читайте подробнее: В Бурятии спасатели ликвидируют последствия шторма

10:35 13.07.2020 В Пермском крае установилась аномально жаркая погода. С 6 по 9 июля бригадам скорой помощи пришлось в пяти случаях выезжать к пациентам с признаками теплового удара, сообщает издание «Местное время». Как сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета, самыми жаркими днями могут стать 15−16 июля. Воздух в эти дни прогреется до +27°С. Отклонение от среднесуточной климатической нормы составит 6−10°С. В среду (15 июля) может быть побит температурный рекорд за последние десять лет. Подробности в материале: Из-за жары пермяки становятся жертвами тепловых ударов

10:42 13.07.2020 Неделя с 13 по 19 июля в Московской области будет дождливой. Об этом: В Подмосковье похолодает и пойдут дожди

11:18 13.07.2020 Оранжевый уровень опасности в связи с сильной жарой, до 41 °C, объявлен в Самарской области. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. По сообщению пресс-службы ведомства, днем 13 июля в южной части области столбик термометра может подняться до 41 °C жары. Об этом: В Самарской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

12:00 13.07.2020 С 13 по15 июля по территории Кабардино-Балкарии ожидаются сильные дожди, ливни, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 20−25 м/с, на реках подъем уровней воды, в горах сход селей. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.

13:26 13.07.2020 В Чувашии кратковременные грозовые дожди сменятся очередной волной жары. Местами будет до 38 градусов в тени. Об этом: Жара в Чувашии: ожидается до 38 градусов в тени

13:35 13.07.2020 В Красноярском крае госинспекторы Саяно-Шушенского заповедника стали свидетелями летнего снегопада в северной части территории. В заповеднике объяснили, что снег в это время для высот около 1500 метров — удивительное явление. Читайте подробнее: Удивительное явление: в Саяно-Шушенском заповеднике выпал снег

14:43 13.07.2020 Последствия урагана. Дарья Антонова © ИА REGNUM

15:01 13.07.2020 Инфраструктура Чхороцкуского муниципалитета в Западной Грузии частично пострадала от ливней и штормового ветра. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение». Читайте также: Проливные дожди нанесли ущерб инфраструктуре в Западной Грузии

15:18 13.07.2020 Гидрометцентр России объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до 15 июля.

16:00 13.07.2020 Грозовая туча над Москвой. Дарья Антонова © ИА REGNUM

16:44 13.07.2020 В Петербурге прогнозируют непогоду, в связи с чем спасательные службы просят горожан быть бдительными. Об этом: На Санкт-Петербург идут грозы

17:11 13.07.2020 В Арктике наблюдается паучий бэби-бум из-за глобального потепления, сообщает 13 июля центр «Фобос». "Глобальное потепление существенным образом сказывается на диете пауков-волков. Перемена же в привычках питания косвенным образом сказывается на окружающей среде и может скорректировать изменение климата в Арктике», — говорится в информации. Согласно выводам учёных, пауки за короткое арктическое лето теперь дважды приносят потомство, что влияет на численность популяции.

17:17 13.07.2020 Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период с 15:50 до 24:00 13 июля, а также с 09:00 14 июля до конца суток по территории Московской области местами ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, град, усиление северного ветра порывами 15−20 м/с.

17:31 13.07.2020 Экстренное предупреждение ГУ МЧС России по Московской области: В связи с выходом южного циклона в период с 14 по 17 июля на реках Московской области ожидается развитие дождевого паводка с ростом уровня воды до 1 — 2 м. Наиболее интенсивные подъемы будут отмечаться в западной половине Московской области, где уровни воды приблизятся к отметкам ОЯ «Высокий паводок». При выпадении осадков и прохождении паводка ожидается затопление и подтопление пойм и пониженных участков рельефа, а также расположенных в них построек. В частности, увеличится площадь подтоплений в Можайском районе и г.о. Наро-Фоминск.

18:18 13.07.2020 Почти все последствия подтопления и прорыва дамбы в подмосковной Рузе устранены. Об этом 13 июля написал на своей личной странице в Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, на данный момент в населённом пункте обстановка остаётся сложной, но не критической. «Главное, все живы и здоровы. МЧС и наши службы сработали на опережение, мы смогли вовремя эвакуировать людей», — заявил глава региона. Подробности в материале: Воробьёв пообещал ликвидировать последствия аварии в Рузе до конца недели

18:43 13.07.2020 При сильном дожде: Воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Следите за новостями в СМИ. Если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на выше расположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении. Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случаи стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

18:45 13.07.2020 После подтопления в Рузе другие населённые пункты Подмосковья будут проверены на предмет готовности к большому количеству осадков. Об этом 13 июля написал на своей личной странице в Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом: Подмосковные города проверят на угрозу подтопления

19:00 13.07.2020 Гражданам, которые потеряли дома из-за потопа в подмосковной Рузе, возместят ущерб. Об этом 13 июля написал на своей личной странице в Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Подробности: Потерявшим дома из-за потопа в подмосковной Рузе выплатят по 2 млн рублей

19:40 13.07.2020 Дождь. Дарья Антонова © ИА REGNUM

20:23 13.07.2020 14−16 июля на территории Чувашии повысится класс пожарной опасности и установится пятый класс — чрезвычайная пожароопасность. Об этом предупреждает ГКЧС республики со ссылкой на прогноз Чувашгидромета. Об этом: В Чувашии объявлена чрезвычайная пожарная опасность

20:29 13.07.2020 В Москве начался сильный ливень.

20:59 13.07.2020 В Удмуртии к 15 июля дневная температура воздуха может подняться до 30…34°С. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. Читайте полностью: В Удмуртии ожидают 34-градусную жару

21:34 13.07.2020 Острота ситуации с наводнениями в прибрежном Китае вынуждает власти использовать для ликвидации последствий стихийных бедствий вооруженные силы. В регионе действует спасательная группировка в составе 7 тысяч военнослужащих. Подробности в материале: В ликвидации последствий наводнений на востоке Китая задействована армия

22:27 13.07.2020 Дождь в Москве. Дарья Антонова © ИА REGNUM

00:58 14.07.2020 Сильный ливень и град в армянском городе Гюмри создали чрезвычайную ситуацию, полностью парализовав жизнь во втором по величине населённом пункте страны. Видеокадры ЧС 13 июля опубликовали пользователи социальных сетей. Читайте подробнее: В сети опубликовали видео последствий стихии в армянском городе Гюмри

02:28 14.07.2020 Во вторник, 14 июля, в Красноярске будет облачно, временами небольшой дождь, температура воздуха +23… +25 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. В центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, при грозах шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с. Подробности в материале: 14 июля в Красноярске ожидается до +25 °C, небольшой дождь

05:21 14.07.2020 Во вторник, 14 июля, в Москве будет облачно, дождь, местами сильный, местами гроза. Температура воздуха +19… +21 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Об этом: 14 июля в Москве ожидается до +21 °C, дождь, гроза, порывистый ветер

06:13 14.07.2020 В Главном управлении МЧС по Туве распространили экстренное предупреждение в связи с ухудшением погоды 14 июля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, сегодня на территории республики ожидаются сильные ливни и грозы, местами крупный град. Читайте также: МЧС Тувы объявило экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды

06:16 14.07.2020 Два человека пропали без вести после схода оползня в префектуре Хиросима на западе Японии, сообщает агентство Kyodo. Об этом: Два человека пропали после схода оползня на западе Японии

07:47 14.07.2020 Правительство Японии одобрило выделение 2,2 млрд иен (около $20,5 млн) из резервных фондов для помощи регионам, пострадавших от стихийных бедствий в результате продолжительных ливней, сообщает агентство Kyodo. Читайте также: В Японии выделили $20,5 млн помощи пострадавшим от наводнения регионам

09:06 14.07.2020 В Москве 14 июля ожидаются сильные дожди, сообщает центр «Фобос». "Метеоусловия будут определяться активным южным циклоном, который принесет с собой «полчища» дождевых туч и аномальное количество осадков, из-за чего ощутимо понизится температурный фон и усилится ветер», — говорится в прогнозе. Подробности в материале: Москву накроют аномальные тропические ливни

09:35 14.07.2020 На территории Саратовской области до 17 июля из-за установившейся жары сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Об этом: В Саратовской области ожидается 41-градусная жара

10:36 14.07.2020 Последствия урагана. Дарья Антонова © ИА REGNUM

10:58 14.07.2020 В Бурятии жара в ближайшие дни сменится похолоданием. 15 июля днём по юго-западу и южному Прибайкалью, 16 июля местами по региону ожидаются сильные дожди, ливни и грозы. Ветер усилится до 15−24 метров в секунду, местами возможен град. Температура опустится с 33 градусов тепла во вторник, 14 июля, до 20 градусов — в четверг. Ночная температура составит 10−11 градусов. Читайте подробнее: Жара в Бурятии сменится похолоданием и ливнями

12:05 14.07.2020 В Томской области местами с 15 по 19 июля ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше. Подробности в материале: На Томскую область надвигается аномальная жара

12:25 14.07.2020 Уровень погодной опасности в Москве и Московской области повышен до оранжевого, следует из прогностической карты предупреждений для Центрального федерального округа (ЦФО) на сайте Гидрометцентра России. Читайте подробнее: В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности

12:32 14.07.2020 На территории Москвы и Подмосковья в связи с угрозой сильного ливня объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды. Это следует 14 июля из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ. Об этом: В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

13:47 14.07.2020 С 16 по 20 июля в Новосибирской области ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурными значениями +30°С и выше. Читайте подробнее: В Новосибирске ожидается аномальная жара

14:05 14.07.2020 В Оренбургской области три выпускника не смогли сдать ЕГЭ по физике и истории, которые проходили 13 июля. Причиной стала сильная жара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минобре. По данным ведомства, два человека написали заявление о переносе сдачи ЕГЭ на резервный день. Еще один выпускник не завершил экзамен из-за плохого самочувствия. Подробности в материале: В Оренбуржье три выпускника не смогли сдать ЕГЭ из-за аномальной жары

14:30 14.07.2020 Шквалистое усиление ветра и гроза сохраняются в Самарской области. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. По сообщению пресс-службы ведомства, в регионе объявили штормовое предупреждение. Читайте также: В Самарской области объявили штормовое предупреждение

14:43 14.07.2020 Рекорд по количеству осадков в Москве для 15 июля может быть превзойдён. Об этом сообщает портал «Метеоновости». В информации говорится, что южный циклон, накрывший запад Черноземья, выйдет на Московскую область. «Для 15 июля максимум осадков на ВДНХ составляет 28,8 мм и принадлежит 1944 году», — рассказали синоптики. Об этом: Московский ливень может превзойти рекорд 1944 года

14:59 14.07.2020 Саратовская область вновь пострадала от природной стихии. Так, 14 июля текущего года в городе Балаково мощным ветром были повалены деревья, снесены остановки общественного транспорта и перевернуты несколько автомобилей, а также порваны электропровода. Читайте также: В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины

15:05 14.07.2020 Сильный дождь обрушился на Краснодар днём 14 июля, сообщили в пресс-службе администрации города. Читайте подробнее: В Краснодаре из-за сильного ливня встали трамваи

15:35 14.07.2020 Сильная жара сохраняется в Башкирии. По данным ГУ МЧС по региону на 14 июля, в предстоящие сутки местами в республике ожидается сильная жара до 40 °C. Подробности в материале: МЧС Башкирии предупреждает жителей о сильной жаре

15:36 14.07.2020 В Москве из-за сильного ветра рекомендовано прекратить работу уличных веранд. Об этом говорится в сообщении департамента торговли и услуг столицы. В департаменте призывают предприятия общепита, «имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации». Также рекомендовано укрепить все конструкции и закрыть зонты. Об этом: Власти Москвы рекомендовали закрыть из-за ветра летние кафе

15:44 14.07.2020 В курганском городе Петухово наблюдается острая нехватка воды из-за жаркой погоды. Составлен график водоснабжения домов, сообщил глава администрации Петуховского района Игорь Арзин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Жаркая погода увеличила разбор воды горожанами. Кроме того, обнаружилось большое количество незаконных врезок со стороны жителей частного сектора. Читайте также: В курганском городе из-за жары появился дефицит воды

16:06 14.07.2020 В Москве ожидаются сильные осадки. Об этом сообщается на официальной странице комплекса городского хозяйства странице в социальных сетях. «Приготовьте зонтики и резиновые сапоги — со вторника по четверг в Москве может выпасть до 94 мм осадков. Это месячная норма июля. Наиболее неблагоприятные погодные условия ожидаются со среды на четверг: возможны гроза, сильный дождь и ветер с порывами до 21 м/с», — написано в сообщении. Подробности в материале: «Приготовьте зонтики и сапоги»: москвичей предупредили о непогоде

16:32 14.07.2020 На Центральную Россию надвигается южный циклон. Об этом сообщается на портале Метеовести. На данный момент центр циклона расположен над Восточным Черноземьем. Связанный с ним атмосферный фронт разделяет две различных воздушных массы с существенным контрастом температуры воздуха. Из-за этого в Тамбове фиксируется температура на уровне +31,8°, а в Курске всего +16,9°. Это в свою очередь благоприятствует образованию мощных дождевых туч. Подробности в материале: На Москву надвигается южный циклон

17:12 14.07.2020 Дорожные заторы в восемь баллов фиксируются в Краснодаре по данным на 17:00 14 июля, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки». Об этом подробнее: Краснодар из-за ливня встал в восьмибалльных пробках

17:31 14.07.2020 В Саратовской области из-за аварии без электроэнергии остались порядка 71 тыс. жителей, сообщает 14 июля ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ (САЦ). Об этом: В Саратовской области из-за непогоды без света остались 70 тыс. жителей

17:39 14.07.2020 25 участков автодорог, а также две придворовые территории подтоплены в Краснодаре 14 июля в результате обрушившегося на город ливня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону Читайте подробнее: В Краснодаре ливень подтопил 25 участков автодорог

18:29 14.07.2020 В Краснодаре 14 июля пассажиров трамвая, вставшего из-за подтопления улицы, эвакуировали на лодке. Подробности в материале: В Краснодаре пассажиров вставшего трамвая эвакуировали на лодке

19:41 14.07.2020 Из-за неблагоприятных погодных условий «Мособлгаз» начал работать в режиме повышенной готовности. Об этом сообщает министерство энергетики Московской области. Отмечается, что все 72 аварийные бригады предприятия укомплектованы необходимым оборудованием и находятся в полной готовности для предотвращения аварийных ситуаций. Читайте подробнее: «Мособлгаз» перешёл на усиленный режим работы из-за непогоды

19:42 14.07.2020 Из-за угрозы сильных осадков в Подмосковье 927 бригад коммунальных служб региона переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщает министерство ЖКХ Московской области. В общей сложности будет задействовано более 10 тысяч специалистов. Кроме того, в режим повышенной готовности приведены 3,7 тысячи единиц спецтехники, из которых 360 компрессоров, 495 мотопомп и 163 передвижных насоса. Читайте также: Коммунальные службы Подмосковья переведены в режим повышенной готовности

02:24 15.07.2020 В среду, 15 июля, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +20… +23 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Читайте подробнее: 15 июля в Красноярске ожидается до +23 °C, по краю дожди и грозы

05:36 15.07.2020 В среду, 15 июля, в Москве будет облачно, дождь, местами сильный, в отдельных районах — гроза. Температура воздуха +19… +21 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Подробности в материале: 15 июля в Москве ожидается до +21 °C, дождь, гроза, порывистый ветер

06:09 15.07.2020 В Иркутске в результате сильного ночного ливня затопило ряд улиц и произошло отключение электроэнергии в двух округах. О проведении аварийными службами восстановительных работ 15 июля сообщает пресс-служба администрации города. Об этом: В Иркутске из-за ливня до половины жителей лишились электроэнергии

06:31 15.07.2020 Грозовые разряды и мощнейший ливень доставили немало хлопот аварийным службам Иркутска. Как сообщает сегодня, 15 июля, официальный сайт городской мэрии со ссылкой на слова исполняющего обязанности директора МКУ г. Иркутска «Безопасный город» Вадима Пелиха, в Правобережном и Октябрьском округах произошло аварийное отключение электроснабжения. Кроме того, выпавший за ночь 21 мм осадков затопил территорию на пересечении Баррикад и Ушаковской. Читайте также: В Иркутске устраняют последствия мощнейшего ливня

06:41 15.07.2020 Спасатели Приангарья известили о переводе мониторинга уровня рек в паводкоопасных районах на двухчасовой режим. Это позволит заблаговременно принять превентивные меры. Как поясняет официальный сайт ГУ МЧС по Иркутской области, необходимость в этом возникла после продолжительных осадков. Согласно последним данным, на реке Уда продолжится повышение уровней воды в районе села Алыгджер Нижнеудинского района до отметок 340−380 см. при критической отметке 350 см. В верховьях реки возможно затопление пониженных участков поймы реки. Читайте также: Приангарье готовится «поплыть» после ливней

06:55 15.07.2020 В Туве уже несколько дней подряд идут дожди, в связи с чем специалисты прогнозируют повышение уровня воды в реках. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, сильные дожди продолжатся 15 июля. Читайте подробнее: В Туве из-за ливней прогнозируют выход рек из берегов

07:10 15.07.2020 Лесные пожары в Луганской области Украины распространились по лесу к жилому сектору. dsns.gov.ua

07:16 15.07.2020 По данным Гидрометцентра России, 15−16 июля в Бурятии местами ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни.

08:08 15.07.2020 На Пензенскую область вечером 14 июля 2020 года обрушился ураганный ветер, последствия которого привели к перебоям с подачей электричества, поваленным деревьям, сорванным крышам. Читайте подробнее: В Пензенской области ураган стал причиной перебоев с электричеством

08:20 15.07.2020 В Екатеринбурге снова побит температурный рекорд. Об этом сообщили журналистам в Уральском гидрометцентре. 14 июля температура воздуха поднялась до +35,7°С. В 2012 году рекорд был установлен на отметке +34,8°С. Читайте подробнее: В Екатеринбурге вновь побит температурный рекорд

08:35 15.07.2020 В Уральском федеральном округе остаётся в силе высокая пожарная опасность. Об этом сообщает Гидрометцентр. 14−16 июля на основной части округа она высокая, а местами — чрезвычайная, добавили в ведомстве. Читайте подробнее: В Уральском ФО сохраняется высокая пожарная опасность

08:55 15.07.2020 В Москве 15 июля ожидаются облачная погода и дождь, сообщает центр «Фобос». "Характер метеоусловий будет определяться циклоном, насыщенным «полчищами» дождевых туч, что не позволит столбикам термометров дотянуться до своей климатической нормы», — говорится в прогнозе. Читайте подробнее: Над Москвой пройдут «полчища» дождевых туч

09:15 15.07.2020 На территории Иркутской области 14 июля в верховьях реки Уда отмечается повышение уровня воды. 38.mchs.gov.ru

09:31 15.07.2020 В Ульяновской области создадут оперативные выездные комиссии по вопросам водоснабжения. Соответствующее поручение дал губернатор Сергей Морозов по итогам заседания штаба по развитию региона, констатировав, что проблемы водоснабжения в регионе оказались в числе «горячих» с наступлением аномальной жары, за что были подвергнуты критике руководители муниципальных образований и профильные чиновники. Об этом: В Ульяновской области из-за жары возникли перебои с водоснабжением

09:36 15.07.2020 Движение тяжеловесного транспорта из-за жары ограничили в Башкирии. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба федерального управления автомобильных дорог «Приуралье». По сообщению пресс-службы ведомства, 15 июля до 22:00 будет ограничено движение тяжеловесного транспорта на участках дорог на трассах М-5, М-7, Р-240. Читайте также: В Башкирии из-за жары ограничили движение тяжеловесного транспорта

09:44 15.07.2020 В поселениях Облученского района Еврейской АО сильный ветер с корнем вырвал деревья и нарушил электроснабжение. Об этом: В Еврейской АО сильный ветер повалил деревья и нарушил электроснабжение

09:51 15.07.2020 В Саратовской области в результате ураганного ветра, обрушившегося на регион во вторник, 14 июля 2020 года, произошли отключения электричества в трех муниципальных районах. Без света остались 13 населенных пунктов в Балаковском, Марксовском и Питерском районах. Об этом: В Саратовской области без света остались 13 населенных пунктов

09:53 15.07.2020 В Ульяновской области в условиях жаркой и засушливой погоды сложилась пожароопасная обстановка. Зарегистрированы лесные пожары. Губернатор Сергей Морозов поручил подключить к тушению всю необходимую технику, при необходимости — авиационную. Читайте подробнее: В Ульяновской области для тушения пожаров подключат авиацию

09:55 15.07.2020 В Татарии на всей территории лесного фонда сроком на 21 день ввели ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Запрет на посещение лесов ввели из-за установленных на этих территориях 4-го и 5-го классов пожарной опасности. Читайте также: В Татарии на 21 день введен запрет на посещение лесов

10:02 15.07.2020 Крыша на станции МЦД «Тушино» после урагана. Цитата из видео на странице instagram.com insanemoscow

10:23 15.07.2020 Режим повышенной готовности объявлен ГУ МЧС по Тверской области из-за прогнозируемой на 15 июля непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления. Об этом: В Тверской области объявлен режим повышенной готовности из-за непогоды

10:36 15.07.2020 Обильные дожди, выпавшие 14 июля в Тахтамукайском районе Адыгеи, подтопили около 100 придомовых территорий в поселке Яблоновском. Подсчет пострадавших подворий продолжается, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства республики. Читайте также: Ливни подтопили около 100 придомовых участков в одном из поселков Адыгеи

10:59 15.07.2020 В период с 15 по 17 июля на большей части территории Приволжского федерального округа сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. Читайте также: До выходных в ряде регионов Поволжья сохранится 40-градусная жара

11:34 15.07.2020 Последствия урагана. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:37 15.07.2020 По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 15 июля 2020 года существует вероятность возникновения нарушений работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, жизнеобеспечения населения, в работе всех видов транспорта в Северо-Кавказском федеральном округе. На территории Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Чеченской Республики, Ставропольского края сильный дождь в сочетании с грозой, градом, шквалом 20−25 м/с.

11:45 15.07.2020 В столице Амурской области 15 июля зафиксирован температурный рекорд. В Благовещенске столбик термометра поднялся до +36,1℃. До этого самым жарким 15 июля было в 1999 году, тогда температура воздуха составила +35,3℃. Читайте также: В Благовещенске жара установила исторический рекорд

11:52 15.07.2020 В помещениях проведения ЕГЭ в Башкирии в условиях аномальной жары окна с прямым попаданием солнечного света затемняют жалюзи и шторами. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба общественной палаты региона. По сообщению пресс-службы ведомства, общественная палата республики запросила у министерства образования и науки региона информацию о том, какие были созданы условия для учащихся, которые в условиях аномальной жары в эти дни сдают ЕГЭ в Башкирии. Запрос был сделан из-за многочисленных обращений родителей учеников. Об этом: В Башкирии рассказали, какие условия созданы для сдающих ЕГЭ во время жары

11:53 15.07.2020 На Северном Кавказе 15 июля прогнозируется возникновение неблагоприятных погодных явлений, которые могут привести к ЧС регионального характера. Как предупредили в пресс-центре МЧС РФ, почти на все субъекты Северо-Кавказского федерального округа обрушатся сильные дожди с грозой, градом и сильным шквалистым ветром, скорость которого может достигать 20−25 м/с. Читайте подробнее: Северный Кавказ попал в зону опасных погодных явлений

12:08 15.07.2020 МЧС России рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения во время сильного ветра: — находясь дома, закройте окна; — находясь на улице, старайтесь не приближаться к деревьям, а также к разнообразным сооружениям повышенного риска (мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи); — обходите рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции. Будьте внимательны и осторожны!

12:09 15.07.2020 Прогнозируются сильные и очень сильные дожди, грозы, порывы западного, северо-западного ветра 18−23 м/с в Иркутской области с 14 по 16 июля. 38.mchs.gov.ru

12:24 15.07.2020 Сегодня, 15 июля, до 20:00 мск в ряде регионов Приволжского федерального округа закрыто движение для транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по специальным разрешениям. Такая мера связана с температурой воздуха выше 32 °C. Читайте также: Из-за жары в ряде регионов Поволжья для большегрузов закрыты автодороги

12:30 15.07.2020 Прогноз аномалии средней температуры воздуха на 17 июля. meteoinfo.ru

12:52 15.07.2020 15 июля над Центральным федеральным округом находится активный циклон. В округе сохранятся дожди, местами сильные, в отдельных районах с грозами, градом и ветром до 15−20 м/с. В Тверской, Смоленской областях ожидается очень сильный дождь, сообщает Гидрометцентр России. В Центре России преобладающая температура воздуха днем 16… 23°, на северо-востоке до 29°; на западе 12… 18°.

12:54 15.07.2020 По данным Гидрометцентра России на 15 июля, к Приволжскому федеральному округу подойдет холодный атмосферный фронт южного циклона. Хотя местами сохранится сильная жара (температура в Башкортостане до 40°, в Оренбургской и Саратовской областях до 42°, на Волго-Вятке до 34°). В Татарстане местами сильный дождь, град, гроза, при грозе усиление ветра 15−20 м/с, локально до 23 м/с, днем температура повысится и составит от 29 до 34°, на севере и востоке Татарстана 32… 37°. На территории всего Поволжья пройдут ливневые дожди с грозами, градом и ветром 15−22 м/с. Действует предупреждение о сильной жаре и сильных ливнях с порывистым ветром при грозах и граде.

12:56 15.07.2020 В Ульяновской области в условиях аномальной жары возросла опасность возникновения природных пожаров. За сутки пожарно-спасательные подразделения 19 раз выезжали по сообщениям о возгорании сухой травы и тушили шесть природных пожаров. Читайте подробнее: За сутки в Ульяновской области произошло шесть лесных пожаров

13:01 15.07.2020 По прогнозам синоптиков, с 16 по 20 июля в Новосибирске ожидается жаркая погода до +33 °С. Специалисты предупреждают, что из-за жары может ухудшиться пожарная обстановка. Также это может способствовать гибели людей на водных объектах. Горожан просят соблюдать меры безопасности. Читайте подробнее: Новосибирск накроет жара до +33 °С

13:05 15.07.2020 Сильные дожди в сопровождении града и сильного ветра пройдут в регионах Центрального Федерального округа 15 июля, сообщили в Росгидромете. В регионах ЦФО температура резко понизится — до 16…23°. Об этом: Центральный федеральный округ накроют ливни и град

13:08 15.07.2020 В Ульяновской области тушить лесные пожары помогают самолеты военно-транспортной авиации. По одной версий, причиной крупного пожара в Майнском районе стали сухие грозы. Подробности в материале: Самолёты Минобороны помогают тушить лесные пожары в Ульяновской области

13:19 15.07.2020 Лесной пожар (cc) skeezy

13:59 15.07.2020 В ряде районов Северного Кавказа, несмотря на угрозу опасных явлений в связи с ожидающимися ливнями, сохраняется еще одна угроза — возникновение пожаров. Она вызвана чрезвычайно пожароопасной ситуацией (5 класс) в Дагестане, Чечне и Ставропольском крае. О возможных неблагоприятных последствиях в связи с засухой и пожароопасностью предупредила пресс-служба Гидрометцентра. Такая ситуация сохранится 15−16 июля Читайте подробнее: На Северном Кавказе сохраняется чрезвычайная пожароопасность

13:59 15.07.2020 На юг Европейской части распространяется антициклон с запада. Но там снова ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра. 15 июля на большей части Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (кроме Астраханской области) сильный дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с. И сильная жара отступит. В Южном федеральном округе днем 25…30°, местами до 34°, на Северном Кавказе 22…27°, на востоке до 32…35°.

14:00 15.07.2020 В Тахтамукайском районе Адыгеи подтопило около 100 придомовых территорий в поселке Яблоновском. 01.mchs.gov.ru.

14:23 15.07.2020 В период с 16 по 19 июля на юге Тюменской области местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 36° и выше, сообщает Гидрометцентр России.

14:36 15.07.2020 Гроза и шквалистое усиление ветра ожидается в Самарской области. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. По сообщению пресс-службы ведомства, по области был объявлен желтый уровень опасности. Подробности в материале: В Самарской области ожидаются грозы, сильный ветер и град — МЧС

14:55 15.07.2020 Жаркая погода. Дарья Антонова © ИА REGNUM

14:55 15.07.2020 На Рязанскую область 14 июля обрушился ураган, который оставил без электричества 60 тысяч человек. Спасатели также получили сообщения о 228 упавших деревьях, повреждении семи автомобилей и частичном разрушении кровли 27 жилых домов и одного социально значимого объекта в трёх муниципальных районах. Читайте подробнее: Ураган в Рязанской области оставил без света 60 тысяч человек

15:38 15.07.2020 В связи с высокой пожароопасностью в Ростовской области установят запрет на посещение лесов. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона 15 июля. Подробности в материале: Жителям Ростовской области запретят посещать леса

16:10 15.07.2020 В Пролетарском районе Ростовской области студенты оказали помощь хуторянам, чьи дома пострадали во время бури 14 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 15 июля. Подробности в материале: Ростовские студенты помогли хуторянам оправиться от удара стихии

17:10 15.07.2020 В Тюменской области с 16 по 19 июля региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует пик аномальной жары. Температура воздуха будет плюс 36 градусов по Цельсию и выше, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Об этом: В Тюменской области прогнозируется пик аномальной жары

17:11 15.07.2020 МЧС Башкирии предупреждает, что 16 июля в республике ожидается очень жаркая погода — до 40 градусов Цельсия. В большинстве районов аномально жаркая погода, по югу республики сохранится чрезвычайный класс пожароопасности.

18:47 15.07.2020 16 июля на территории Ивановской области ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер южный 5−10 м/с, при грозе порывы 12−17 м/с. Ночью по области +11˚С +16˚С. Днем +16˚С +21˚С.

20:06 15.07.2020 В Челябинской области муниципалитеты вынуждены вводить режимы ЧС. Причинами стали аномальная жара и длительное отсутствие дождей. Читайте подробнее: Районы Челябинской области вводят режимы ЧС из-за засухи

21:01 15.07.2020 В Тахтамукайском районе Адыгеи подтопило около 100 придомовых территорий в поселке Яблоновском. 01.mchs.gov.ru

01:40 16.07.2020 В подмосковном Можайске восстановлено пешеходное движение после того, как более 500 дачников и местных жителей оказались отрезаны от города из-за размытия дороги. Читайте подробнее: Движение на размытой ливнем дороге в Можайске восстановлено

02:07 16.07.2020 В четверг, 16 июля, в Красноярске будет облачно, вечером — небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +21… +23 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Читайте также: 16 июля в Красноярске ожидается до +23 °C, небольшой дождь

04:10 16.07.2020 С начала июля на Камчатке установилась преимущественно пасмурная, дождливая погода. Хотя были и солнечные дни, но количество осадков превысило климатическую норму в 1,5−2 раза. Подробности в материале: На Камчатке с начала июля выпала двойная норма осадков — дожди продолжатся

05:32 16.07.2020 В четверг, 16 июля, в Москве будет облачно, небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха +17… +19 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Читайте подробнее: 16 июля в Москве ожидается до +19 °C, небольшой дождь

05:48 16.07.2020 На столицу Бурятии Улан-Удэ 14 июля после затяжной жары обрушились ливень с градом. Местные жители выкладывают в соцсетях последствия удара стихии — от градин размером с куриное яйцо пострадали огороды местных жителей и автомобили, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Ливень с градом в Улан-Удэ: затоплены улицы, побиты огороды и машины

06:02 16.07.2020 Затяжные дожди в Туве привели к ухудшению паводковой ситуации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, реки вышли из берегов в пяти районах — Монгун-Тайгинском, Чеди-Хольском, Бай-Тайгинском, Чаа-Хольском и Улуг-Хемском. Читайте подробнее: В Туве вышедшие из берегов реки подтопили мосты и дороги

06:09 16.07.2020 Погода с грозовыми ливнями продолжает испытывать на прочность жителей Иркутска. Как сообщает сегодня, 16 июля, региональное ГУ МЧС РФ, ночью в результате выпадения обильных осадков произошло аварийное отключение электроэнергии на пяти улицах областного центра и подтопление дождевыми водами трёх частных жилых домов на улицах Верхняя Набережная и Мельничная. «Восемь человек, в том числе двое детей, силами администрации города эвакуированы в пункт временного размещения. Откачку воды из жилых домов проводит МУП «Водоканал», к ликвидации последствий ливня на улицах города привлечены силы иркутского пожарно-спасательного гарнизона», — пояснили спасатели. Читайте также: В Иркутске после ливня пришлось эвакуировать людей

06:54 16.07.2020 Из-за сильной жары власти Белогорска в Амурской области приняли решение изменить режим работы аттракционов в городском парке. Читайте также: В Белогорске из-за жары изменили режим работы аттракционов в горпарке

07:03 16.07.2020 В Амурской области 16 и 17 июля ожидаются сильные ливни, с грозами и градом. Об этом: В Амурской области пройдут сильные ливни с грозами и градом

07:06 16.07.2020 В сёлах Чеди-Хольского и Чаа-Хольского районов Тувы, где подтоплены придомовые территории, открыты пункты временного размещения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, сюда направлены силы для оказания помощи жителям. Подробности в материале: В подтопленных сёлах Тувы открыты пункты временного размещения людей

08:29 16.07.2020 Борьба с наводнением в Китае. Russian.news.cn

08:49 16.07.2020 Град и ветер в ночь на 16 июля нанесли ущерб виноградникам и домам в регионах Восточной Грузии. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение». Читайте также: Град нанес ущерб жителям двух сел в Восточной Грузии

08:58 16.07.2020 В Пермском крае 15 июля суточные рекорды температуры воздуха отмечены по всему региону, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета. Об этом: В Прикамье при рекордах жары выпал град

09:00 16.07.2020 Синоптики прогнозируют в Москве до 18 градусов тепла. Об этом 16 июля сообщает центр «Фобос». В прогнозе сообщается, что «синоптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона, генерирующего массивы кучево-дождевых облаков, что существенно ограничит приток солнечного тепла». Подробности в материале: В Москве ожидается самый холодный день июля

09:35 16.07.2020 Аграрный сектор Алтайского края постигла небывала засуха. Как сообщает официальный сайт региона со ссылкой на слова краевого министра сельского хозяйства Александра Чеботаева, на данный момент 23 района края подтвердили гибель посевов на площади 90 тысяч гектаров. «До 23 июля мы принимаем от районов документы, после чего передадим пакеты в федеральный центр для определения ущерба», — пояснил чиновник. Об этом: Небывалая засуха погубила посевы в 23 районах Алтайского края

09:42 16.07.2020 В Тюмени от теплового удара в последние дни пострадали восемь человек, из них трое детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения. Их жизни после обращения к медикам ничего не угрожает. Тепловой и солнечный удары нарушают жизнедеятельность организма и сопровождаются сонливостью, головной болью, общей слабостью, головокружением и потерей сознания в тяжёлых случаях, отмечается в сообщении департамента. Тюменские врачи просят земляков, особенно страдающих избыточным весом, страдающих сосудистыми и эндокринными заболеваниями стараться не выходить из дома в жару, особенно в период наибольшей активности солнца — с 11:00 до 16:00. Отмечается, что при температуре воздуха выше +37°С тепловой удар можно получить даже в тени. Читайте подробнее: В Тюмени восемь человек с тепловыми ударами обратились к медикам

09:53 16.07.2020 Спустя год после мощнейшего наводнения в Иркутской области удалось восстановить более 80 км автомобильных дорог (42,8 км из них — регионального значения, 38,9 км — местного). Об этом сегодня, 16 июля, сообщает официальный сайт региона со ссылкой на слова исполняющей обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Приангарья Светланы Свиркиной. Об этом: В Приангарье после потопа восстановили более 80 км. автодорог

09:53 16.07.2020 Жителей Горного Алтая предупредили о наступлении аномально жаркой погоды. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по региону, с 17 по 21 июня на большей части территории республики столбик термометра поднимется выше +30 °С. Ночная температура не будет опускаться ниже +15 °С. Читайте также: В Горный Алтай придёт аномальная жара

10:05 16.07.2020 В Саратовской области ликвидируют последствия урагана и ведут подсчет ущерба, нанесенного стихией во вторник, 14 июля. В Питерском, Марксовском, Базарно-Карабулакском и Краснокутском районах объявлен режим ЧС. Подробности в материале: В четырех районах Саратовской области после урагана ввели режим ЧС

10:10 16.07.2020 ГУ МВД по Иркутской области инициировало проверку инцидента с автомобилем, который смыло при переправе в реку Солзан. Как сказано в сообщении пресс-службы ведомства, Nissan Expert оказался в воде после того, как его владелец, 48-летний мужчина, пренебрегая запрещающими знаками, воспользовался технологическим проездом, предназначенным для работы спецтехники, задействованной в строительстве нового моста. «В связи с обильными осадками уровень воды резко возрос, в результате чего во время маневров иномарку вынесло в реку, а бурное течение оттащило транспортное средство на глубину», — пояснили полицейские. По их словам, водитель выбрался самостоятельно и не пострадал. Читайте подробнее: В Приангарье при переправе смыло автомобиль

10:21 16.07.2020 В Иркутской области складывается напряжённая гидрологическая обстановка. Как следует из сообщения с официального сайта, опубликованного сегодня, 16 июля, повышение уровня воды произошло на реке Уда в Нижнеудинском районе. Также, по данным иркутских гидрологов, критическая отметка превышена на Китое в Усольском районе. Кроме этого, стабильное повышение воды наблюдается на реках южного Прибайкалья. Читайте также: Несколько рек Иркутской области могут выйти из берегов

10:30 16.07.2020 В Иркутской области после ночного разгула стихии (сильный ветер с ливнями и грозами) зарегистрировано 26 технологических нарушений на электрических сетях. Как сообщает сайт регионального правительства, сегодня, 16 июля, к 9:00 местного времени 18 из них были устранены. Об этом: Стихия нарушила энергоснабжение в Приангарье

10:30 16.07.2020 В Ульяновской области установилась сухая жаркая погода и резко выросла опасность возникновения пожаров. За сутки пожарные выезжали на тушение четырёх травяных пожаров. Читайте подробнее: В Ульяновской области потушили два лесных пожара

10:34 16.07.2020 В Орске Оренбургской области из-за сильной жары пришлось приостановить такой вид ремонта дорог, как укладка верхнего слоя асфальта. Подрядчики продолжают устанавливать новые бордюры, сообщает пресс-служба областного правительства. По данным гидрометцентра, аномально-жаркая погода в Оренбуржье сохраниться до 23 июля. Отклонение от среднесуточной климатической нормы составит 9 °C и более. Об этом: В Оренбуржье из-за аномальной жары приостановили асфальтирование дорог

10:57 16.07.2020 В Подмосковье из-за обильных осадков оказались под водой улицы Красногорска. Фотографии происшествий в соцсетях выкладывают очевидцы. Подробности в материале: Улицы подмосковного Красногорска подтопило из-за обильных осадков

11:14 16.07.2020 В закрытый на карантин из-за ситуации с коронавирусом Кош-Агачский район пришла новая беда. Из-за проливных дождей местные реки вышли из берегов и затопили несколько чабанских стоянок вместе со скотом. Об этом написал на своей странице в инстаграм глава района Серикжан Кыдырбаев. Читайте также: Наводнение в Горном Алтае: разрушен мост, затоплены чабанские стоянки

11:34 16.07.2020 На территории четырёх районов Тувы — Чаа-Хольского, Чеди-Хольского, Овюрского и Бай-Тайгинского — введён режим ЧС муниципального характера из-за наводнения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике. В трёх сёлах подтоплены 136 приусадебных участков. Об этом: В четырёх районах Тувы введён режим ЧС из-за наводнения

11:49 16.07.2020 Нестабильная паводковая обстановка вынуждает спасателей Иркутской области предпринимать превентивные меры и переходить в режим повышенной готовности. Как сообщает сегодня, 16 июля, пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ, группы специалистов направлены в Нижнеудинский и Усольский районы в виду того, что по состоянию на утро 16 июля на реке Китой вблизи посёлка Раздолье Усольского района уровень воды составляет 290 см при критической отметке 280 см. Там в зону подтопления уже попали пониженные участки дорог по улицам Трактовая и Рабочая, а также 17 приусадебных участков. (огороды). Читайте также: В Приангарье начались подтопления, спасатели готовятся к паводку

12:01 16.07.2020 Погодные условия в Иркутской области не улучшаются. Как сообщает сегодня, 16 июля, пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ со ссылкой на данныеИркутского управлени по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 17 по 19 июля в регионе ожидается высокая (4 класса) и чрезвычайная (5 класса) пожароопасность лесов. Также 17 июля местами по области ожидаются ливневые дожди, грозы, днем при грозах усиление северо-западного ветра до 15−17 м/с. Читайте также: Жителей Приангарья предупреждают о новых ливнях с грозами

12:36 16.07.2020 Жарким и засушливым лето-2020 выдалось во многих регионах Сибири. Не обошлось без проблем и в Забайкальском крае, который с осени 2018 года вошёл в состав Дальневосточного федерального округа. Как сообщает «Забайкальский рабочий» со ссылкой на слова министра сельского хозяйства региона Дениса Бочкарева, власти прорабатывают вопрос вызова искусственных осадков над посадками. Подробности в материале: Искусственные дожди помогут аграриям Забайкалья?

12:41 16.07.2020 Дожди и грозы ожидаются в предстоящие сутки в Самарской области. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба ФГБУ «Приволжское УГМС». По сообщению пресс-службы ведомства, 17 июля по области ожидаются кратковременные дожди и грозы. Читайте также: В Самарской области ожидаются дожди, грозы и шквалистый ветер

13:00 16.07.2020 В ближайшие несколько дней на территории Алтайского края ожидается аномально жаркая погода: столбик термометра поднимется выше +30°C. Об этом сегодня, 16 июля, информирует сайт регионального МЧС РФ. Подробности в материале: В Алтайский край пришла аномальная жара

13:05 16.07.2020 В Удмуртии на территории 20 районов республики с 15 июля по 4 августа установлен запрет на посещение лесов гражданами, а также въезд в них транспортных средств. Об этом: В Удмуртии из-за высокой пожароопасности закрыли леса в 20 районах

13:07 16.07.2020 16 июля в Томске ожидается гроза с ливнем. В областной столице прогнозируется переменная облачность, ветер западный 3−8 м/с. Местами порывы ветра будут достигать 15−18 м/с. Температура ночью +8…+13 °С, местами +14…+19 °С. Днём столбики термометров поднимутся до +24…+29 °С, по западу — до +34 °С. Об этом: В Томске ожидаются гроза и ливень

13:08 16.07.2020 Каждый человек индивидуально воспринимает погоду, но прохладу больше любят творческие личности. Об этом 16 июля заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Погода изменчива. Люди воспринимают погоду по-разному. У каждого человека свое отношение к погоде. Кто-то любит жаркую погоду, для многих людей жаркая погода не комфортна. Люди с романтическим настроением — поэты, писатели —любят холодную погоду», — сказал Вильфанд. Читайте также: Вильфанд: холодную погоду любят поэты и писатели

13:08 16.07.2020 В Екатеринбурге 16 июля была зафиксирована самая высокая за весь период наблюдений температура воздуха. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр. В районе 14:00 по местному времени температура достигла +39 градусов по Цельсию. Подробности в материале: В Екатеринбурге зафиксирован очередной температурный рекорд — +39 градусов

13:20 16.07.2020 Экстремально высокую температуру воздуха зафиксировали в Самарской области. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба ФГБУ «Приволжское УГМС». По сообщению пресс-службы ведомства, 15 июля по области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Читайте также: В Самарской области поставлены температурные рекорды

13:22 16.07.2020 В Иркутской области сегодня, 16 июля, работает заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Вместе с врио губернатора Игорем Кобзевым он проинспектировал ход восстановительных работ в Тулуне, значительно пострадавшем от мощнейшего наводнения, и дал положительную оценку увиденному. Об этом: Хуснуллин впечатлён работой команды врио губернатора Приангарья

13:23 16.07.2020 В Москве зафиксировано необычное погодное явление. Об этом 16 июля заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Температура сейчас на несколько градусов ниже нормы. Причем интересная особенность — ночные температуры не отличаются от нормы. А вот днем прохладно», — сказал Вильфанд. Читайте также: Глава Гидрометцентра назвал интересную особенность погоды в Москве

13:24 16.07.2020 К выходным температура в Москве должна подняться. Об этом 16 июля заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Уже в субботу начнет подрастать давление, поэтому чаще будем видеть облачность. Будут кратковременные, ненадоедливые дожди», — сказал Вильфанд. Читайте также: Глава Гидрометцентра рассказал о погоде в Москве на выходных

13:26 16.07.2020 В период с 20 по 21 июля в Москве температура воздуха прогреется до 22 градусов. Об этом 16 июля заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «В понедельник и во вторник температура будет от 21 до 22 градусов. Без существенных осадков», — сказал Вильфанд. Читайте также: Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

13:46 16.07.2020 Погода на Черноморском побережье во вторую половину лета будет комфортной для отдыхающих. Об этом 16 июля заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Если Черное море прогрелось, а оно действительно прогрелось, можно говорить, что во второй половине лета температура моря будет высокая. Поэтому жаркая, комфортная половина лета будет», — сказала Вильфанд. Читайте подробнее: Глава Гидрометцентра рассказал о погоде на курортах

13:46 16.07.2020 Метеорологические данные говорят, что бархатный сезон на курортах Черноморского побережья в 2020 году будет продолжительным. Об этом 16 июля заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По его словам, период комфортного осеннего отдыха должен продлиться дольше, чем обычно. Об этом: На курортах России ожидается продолжительный бархатный сезон

13:54 16.07.2020 Климатическое потепление в мире и России будет только нарастать. Об этом 16 июля заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Каждые 5 лет ситуация ухудшается. Глобальное потепление означает усреднённое повышение температуры. Но ведь глобальное потепление имеет выраженные территориальные и временные особенности. Меняются циркуляционные механизмы при глобальном потеплении», — сказал Вильфанд. Об этом: Вильфанд рассказал о влиянии на север России глобального потепления

13:54 16.07.2020 Дожди, грозы, град и сильная жара ожидаются в Башкирии. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба ФГБУ «Башкирское УГМС». По сообщению пресс-службы ведомства, 17 июля на территории республики ожидают повышение температуры воздуха до 40 С. Читайте также: Дожди, грозы и град ожидаются в Башкирии

14:00 16.07.2020 Урожайность зерна в 2020 году в России будет сопоставима с показателями последних пяти лет. Об этом 16 июля заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Сейчас идёт речь об урожайности ранних и поздних яровых культур и пропашных культур. Вот условия очень жаркой погоды, конечно же, сказываются не самым благоприятным образом. В то же время тут целый ряд факторов. К середине третей декады будет выпущен более точный прогноз валового сбора урожая. В регионах, где сильные дожди — почва становится слишком влажной. Там, где слишком жарко — отмечается щуплость зерна», — сказал Вильфанд. Подробности в материале: Глава Гидрометцентра спрогнозировал урожайность зерна в 2020 году

14:10 16.07.2020 2020 год может стать самым жарким за всю историю климатических наблюдений. Об этом 16 июля сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «2020 год. Смотрите уже несколько месяцев: январь, март — это были самые теплые месяцы за весь период наблюдения. Пока на первом месте идет 2016 год. Но он был самым теплым не только за счет… вернее, большой вклад в то, что он был самым теплым, внес такой вот эффект — есть периоды, когда значительно повышается температура в Тихом океане. И поскольку экваториальная зона большая, появляется дополнительный источник тепла. И это привело к тому, что 2016 год оказался самым теплым», — рассказал Вильфанд. Об этом: 2020 год может стать самым тёплым в истории наблюдений

14:15 16.07.2020 Человеческая деятельность ускоряет глобальное потепление климата. Об этом 16 июля сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Идет один постоянно действующий фактор — деятельность человечества, когда в атмосфере за счет деятельности людей увеличивается концентрация парниковых газов. Без этого потепление тоже произойдёт, но не так бурно», — сказал Вильфанд. Читайте подробнее: Глава Гидрометцентра РФ рассказал о влиянии человека на потепление в мире

14:25 16.07.2020 Сухие грозы едва ли являются причиной каждого второго лесного поджара. Об этом 16 июля сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Отвечая на вопрос представителей СМИ о том, могут ли сухие грозы быть причиной каждого второго лесного пожара, метеоролог высказался с большой долей скепсиса относительно этой информации. Читайте также: Глава Гидрометцентра не считает сухие грозы причиной лесных пожаров

14:57 16.07.2020 Непростую ночь пришлось пережить сегодня, 16 июля, многим жителям Иркутска из-за ливней с грозами. Особенно пострадали восемь жильцов: их жилища затопило, потребовалась эвакуация. Но, как отметили в мэрии города, часть граждан, переночевав в пунктах временного размещения, поспешила вернуться назад. Читайте подробнее: Эвакуированные после ливня жители Иркутска возвращаются в свои дома

15:46 16.07.2020 Оставшаяся часть лета в России будет жаркой, однако в то же время будут чередоваться перепады жаркой погоды с прохладной. Об этом 16 июля рассказал на онлайн-брифинге научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По теме: В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

16:30 16.07.2020 Ливни с грозой и градом надвигаются на Ставрополье, также ожидается усиление ветра до 23 м/с. В регионе объявлено экстренное предупреждение, сообщили 16 июля в пресс-службе главного управления МЧС России по краю. Подробности в материале: На Ставрополье объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды

16:34 16.07.2020 Штормовое предупреждение объявлено на территории Воронежской области на 17 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «С 17 июля 2020 года в отдельных районах Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление — чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. По предварительным данным, речь идёт о Павловском, Подгоренском, Ольховатском, Бутурлиновском муниципальных районах», — сообщили в ведомстве. Подробности в материале: В Воронежской области объявили штормовое предупреждение

17:49 16.07.2020 В Татарии с 18:00 16 июля до 10:00 17 июля объявлено штормовое предупреждение. Преимущественно в восточных районах республики ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра до 24 м/с, сильные дожди, местами град. Читайте подробнее: В Татарии прогнозируются шквалистый ветер, сильные дожди и град

18:19 16.07.2020 В Ростовской области вновь ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 16 июля, Дон накроет двухдневный шторм. Экстренное предупреждение объявлено в связи надвигающимися дождями и грозовыми ливнями, которые будут сопровождаться градом и шквалистым усилением ветра до 20−24 метров в секунду. Об этом: Ростовскую область накроет двухдневный шторм

20:53 16.07.2020 В оставшуюся часть лета в России будут чередоваться жаркие и прохладные дни, сообщили 16 июля в Гидрометцентре. По теме: Синоптики прогнозируют жару пополам с прохладой на остаток лета

02:29 17.07.2020 В пятницу, 17 июля, в Красноярске будет небольшая облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +21… +23 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Подробности в материале: 17 июля в Красноярске ожидается до +23 °C

05:14 17.07.2020 В пятницу, 17 июля, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха +19… +21 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Подробности в материале: 17 июля в Москве ожидается до +21 °C, небольшой дождь

06:23 17.07.2020 Из-за паводка в Туве разрушено 10 мостов, размыты 12 автомобильных дорог, подтоплено 125 домов и более сотни приусадебных участков. Такие предварительные данные назвал глава республики Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсети. Об этом: Паводок в Туве разрушил 10 мостов, подтоплено более сотни домов

06:30 17.07.2020 36 жителей Тувы, в числе которых 10 детей, застряли между бродами реки Барлык из-за наводнения. По словам главы республики Шолбан Кара-оола, они направлялись из Кызыла в село Мугур-Аксы. Все они были эвакуированы и находятся в безопасности. Читайте подробнее: В Туве эвакуировали 36 человек, застрявших между бродами реки из-за паводка

07:00 17.07.2020 В Октябрьском районе Амурской области власти объявили режим ЧС после прохождения грозового фронта с сильным ветром. Читайте также: В районе Амурской области из-за сильного ветра объявлен режим ЧС

07:13 17.07.2020 Наводнение в Туве. 17.mchs.gov.ru

07:24 17.07.2020 Два человека стали жертвами схода оползня на юго-западе Китая, сообщает 16 июля агентство Синьхуа. В результате схода оползня в районе Кайчжоу города центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая погибли два человека, еще четверо пропали без вести. Читайте далее: Два человека погибли в результате схода оползня на юго-западе Китая

07:25 17.07.2020 Около 20,27 млн жителей Китая пострадали из-за сильнейших наводнений в 24 провинциальном регионе страны начиная с июля, сообщили 16 июля в министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР. Читайте далее: От наводнений в Китае с начала июля пострадали 20,27 млн человек

07:25 17.07.2020 Пятеро человек пропали без вести в результате мощных ливней, которые обрушились на провинцию Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 16 июля агентство Синьхуа. Проливные дожди обрушились на некоторые районы провинции, включая города Дачжоу и Гуанань с ночи на 16 июля Читайте далее: Пять человек пропали без вести в результате ливней на юго-западе Китая

07:26 17.07.2020 Национальная метеорологическая обсерватория Китая объявила желтый уровень погодной опасности из-за мощных ливней, которые обрушились на обширную территорию страны, сообщает 17 июля агентство Синьхуа. Читайте далее: В Китае объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ливней

07:27 17.07.2020 В Китае объявлен желтый уровень погодной опасности из-за зноя. С 17 июля в некоторых районах провинций Фуцзянь, Цзянси, Гуандун, Хунань, Хайнань, Гуанси-Чжуанского и Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая ожидаются высокие температуры, от 37 до 39 градусов Цельсия. Читайте далее: В Китае объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного зноя

07:30 17.07.2020 Сооружение дамбы на реке Чанцзян в Китае. Russian.news.cn

07:35 17.07.2020 На территории Алтайского края установилась аномальная жара, не совсем характерная для региона. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС. «Засуха началась ещё весной, когда на территории края создались неблагоприятные метеоусловия, обусловленные сухой, жаркой и ветреной погодой, отсутствием осадков, что, в свою очередь, привело к резкому всплеску природных и ландшафтных пожаров. Все подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю были вынуждены работать в усиленном режиме. Но и летом, с появлением зеленой травы, ситуация значительно не улучшилась. Только в июне пожарно-спасательные подразделения края выезжали на борьбу с возгораниями сухой растительности 561 раз», — поясняют спасатели. По их словам, общая площадь горения составила около 54 гектаров. В результате опасных метеоявлений, установившихся в регионе, с 10 июля на территории Алтайского края был введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Читайте также: Аномальная жара на Алтае привела к десяткам природных пожаров

07:49 17.07.2020 Комиссия по реке Хуайхэ при министерстве водных ресурсов КНР объявила синий уровень опасности по наводнениям, сообщает 16 июля агентство Синьхуа. Причиной тому стало прогнозируемое превышение уровня воды на ключевой гидрологической станции реки выше опасного в ближайшие дни. Читайте далее: На реке Хуайхэ в Китае объявлен синий уровень опасности из-за наводнения

07:51 17.07.2020 В Свердловской области количество утонувших в водоёмах увеличилось в два с половиной раза по сравнению с сезоном 2019 года. Погибли 43 человека, сообщает региональное управление МЧС. Подробности в материале: На Среднем Урале число утонувших выросло в 2,5 раза

08:01 17.07.2020 В Свердловской области нет ни одного водоёма, который был бы оборудован для купания. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Читайте подробнее: В Свердловской области нет предназначенных для купания водоёмов

08:14 17.07.2020 На Урале невыносимая жара закончится уже 20 июля. Пойдут дожди. Подробности в материале: На Урале назвали сроки ухода аномальной жары

08:29 17.07.2020 Загорания травы в Челябинской области. 74.mchs.gov.ru

08:31 17.07.2020 В верховьях реки Янцзы в Китае зафиксировано второе за год наводнение, вызванное мощными ливнями, сообщает 17 июля агентство Синьхуа. Наводнение было вызвано резким повышением уровня воды в русле реки в ее верховьях, что привело к серьезному притоку воды к водохранилищу «Три Ущелья». Читайте далее: Второе за год наводнение началось на реке Янцзы в Китае

08:51 17.07.2020 Температура воздуха в Москве начнёт повышаться, сообщает 17 июля центр «Фобос». Согласно прогнозу, влияние на погоду циклона будет ослабевать. Читайте также: В Москве потеплеет до 21 градуса

09:05 17.07.2020 Группы спасателей и оперативные группы Главного управления МЧС России по Иркутской области возвращаются в места постоянной дислокации из Нижнеудинского, Усольского и Ангарского районов. Как сообщает региональный сайт спасателей, это связано с тем, что уровни рек Уда и Китой идут на снижение. Подробности в материале: Паводковая обстановка в Приангарье улучшилась — МЧС

09:11 17.07.2020 Спасатели со ссылкой на данные Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждают о непогоде в Приангарье. По данным регионального сайта ГУ МЧС РФ, в ближайшие сутки, 17 июля, местами по области прогнозируются кратковременные дожди, ночью в южных, верхнеленских и в Киренском районах, днём в северо-восточных районах дожди, местами сильные дожди, ночью в горах южного Прибайкалья очень сильные дожди. В отдельных районах в течение суток грозы. Читайте также: Дожди и грозы идут в Приангарье

09:14 17.07.2020 В Карачаево-Черкесии в ближайшие два дня ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий, которые могут вызвать чрезвычайные происшествия. С предупреждением о непогоде 17 и 18 июля выступило региональное управление МЧС, объявив штормовое предупреждение. Читайте также: В Карачаево-Черкесии объявили штормовое предупреждение

09:15 17.07.2020 Вторая половина лета 2020 года в Махачкале, по данным синоптиков, будет жаркой и аномально сухой. Температура воды в море продолжает повышаться и, возможно, вода прогреется до +28 градусов. Читайте подробнее: В Махачкале ожидается жаркое и аномально сухое продолжение лета

09:48 17.07.2020 В бассейне озера Тайху в дельте реки Янцзы близ Шанхая объявлен высший первый уровень реагирования по наводнениям по четырехуровневой шкале, сообщает 17 июля агентство Синьхуа. Читайте далее: На озере Тайху в Китае объявлен высший уровень угрозы наводнения

10:01 17.07.2020 Ливень и град в Гюмри, Армения. Цитата страницы facebook.com arm.hakobyan.73

10:31 17.07.2020 Из-за обильных дождей, которые идут в Московской области несколько суток, планируется сброс воды в Можайском водохранилище. Об этом 17 июля сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. «Вы видите, что дожди в Подмосковье идут уже третьи сутки. Ситуация находится под контролем, все службы мобилизованы. Чтобы не было переполнения, планируем начать сброс воды в Можайском водохранилище», — написал глава региона в Instagram. Об этом: Власти Подмосковья готовят сброс воды: «Держите при себе документы и вещи»

11:09 17.07.2020 В Пермском крае пройден пик жары. Влияние холодного фронта в регионе должны ощутить уже 17 июля, сообщает гидрометцентр. Читайте подробнее: В Прикамье пройден пик жаркой погоды

11:18 17.07.2020 Донские студенческие отряды оказали помощь пострадавшим от сильного града [donland.ru]

11:22 17.07.2020 Улицы Ростова-на-Дону ушли под воду из-за тропического ливня с градом, обрушившегося на областной центр утром 17 июля. Коммунальные и спасательные службы переведены в режим повышенной готовности, сообщили ИА REGNUM в городском управлении по делам ГО и ЧС. Читайте также: Ростов-на-Дону ушёл под воду из-за тропического ливня с градом

11:28 17.07.2020 В Ижевске устраняют последствия ливня и сильного ветра, которые обрушились на город минувшей ночью. Об этом: Из-за ливня и сильного ветра в Ижевске повалены деревья и подтоплены дома

11:29 17.07.2020 Из-за разгула стихии спасатели призвали жителей Ростова-на-Дону не выходить на улицу без необходимости. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС 17 июля. Об этом: Жителей Ростова-на-Дону призвали не выходить на улицу

11:32 17.07.2020 Последствия урагана в Рязанской области. ryazangov.ru.

11:41 17.07.2020 Власти региона Кахетия в Восточной Грузии оценили масштабы ущерба от града и ураганного ветра, причиненного в ночь на 16 июля. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2». Подробности в материале: В Восточной Грузии оценили масштабы ущерба от непогоды

11:47 17.07.2020 В Ростове-на-Дону из-за сильнейшего ливня встали трамваи и троллейбусы. Непогода внесла коррективы в работу электротранспорта на десяти городских маршрутах, сообщает МУП «Ростовская транспортная компания» 17 июля. Читайте также: В Ростове-на-Дону из-за тропического ливня встали трамваи и троллейбусы

12:28 17.07.2020 Жителей Забайкальского края предупредили о надвигающейся непогоде. Как сообщает региональное ГУ МС РФ со ссылкой на синоптиков, 18 июля местами по восточной половине края ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град. Читайте также: Экстренное предупреждение о непогоде передали в Забайкалье

12:35 17.07.2020 Экстренное предупреждение из-за непогоды объявлено на территории Краснодарского края на 17−18 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. «На территории всего Краснодарского края 17−18 июля прогнозируется ухудшение погодных условий. Ожидаются осадки, ветер, град. На побережье возможно формирование смерчей», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: На Кубани МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с непогодой

12:44 17.07.2020 На Ростов-на-Дону обрушился тропический ливень с градом. Предупреждающее сообщение спасателей под таким заголовком размещено на сайте городской администрации. Горожан просят не выходить из дома, передаёт ИА REGNUM. Об этом: Тропический ливень обрушился на Ростов-на-Дону — фоторепортаж

13:10 17.07.2020 В Ростовской области трассы открыты. Сильный ливень, обрушившийся на регион 17 июля, затруднений движения не вызвал. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД. Об этом: Трассы в Ростовской области открыты, затруднений движения нет — ГИБДД

13:22 17.07.2020 Порывы ветра до 22 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. По сообщению пресс-службы ведомства, в предстоящие сутки на территории республики ожидается сильная жара до 40 С. Об этом: В Башкирии ожидаются порывы ветра до 22 метров в секунду — МЧС

13:26 17.07.2020 В Ростовской области сильнейший ливень, накрывший регион 17 июля, подтопил вокзалы, больницу и детские сады. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России. Об этом: В Ростовской области ливень подтопил вокзалы, больницу и детские сады

13:28 17.07.2020 Ростов-на-Дону накрыл ливень Екатерина Булатова

13:29 17.07.2020 ИА REGNUM">Дождь за окном Екатерина Булатова ИА REGNUM

13:30 17.07.2020 ИА REGNUM">Ростовчан призвали не выходить из дома Екатерина Булатова ИА REGNUM

13:53 17.07.2020 В Чечне в ближайшие дни ожидается резкое повышение температуры воздуха. По данным регионального управления МЧС, днем 19 и 20 июля столбики термометров в республике будут подниматься до отметки + 40+42°С. Такая жара будет отмечаться практически на всей территории региона, кроме горных районов, сообщили 17 июля в пресс-службе республиканского управления МЧС. Об этом: МЧС объявило экстренное предупреждение из-за 42-градусной жары в Чечне

14:05 17.07.2020 «По данным ЦГМС РК в период с 15−17 часов и до конца суток 17 июля, а так же ночью и утром 18 июля местами в Республике Калмыкия ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−23 м/с», — сообщили в ГУ МЧС по Республике Калмыкия. Читайте подробнее: В Калмыкии объявлено штормовое предупреждение из-за ливней

14:32 17.07.2020 Потоп в Ростове-на-Дону. Скриншот страницы vk. comrostovnadonu

14:46 17.07.2020 Местами по Омской области до конца дня 17 июля ожидаются кратковременный дождь, гроза. При грозе прогнозируется шквалистое усиление ветра до 17−22 м/с. Об этом: Дождь, гроза, ветер: омичей предупредили о непогоде

14:52 17.07.2020 В Ростове-на-Дону наибольший удар стихии пришёлся на Железнодорожный и Советский районы. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 17 июля. Подробности в материале: Ростовские власти уточнили наиболее пострадавшие от удара стихии районы

14:53 17.07.2020 Последствия урагана в Рязанской области. ryazangov.ru

15:01 17.07.2020 Из-за ухудшения погодных условий в Ростове-на-Дону 17 июля пришлось внести изменения в работу общественного транспорта. Так, на городские маршруты вышло вдвое меньше автобусов, сообщили ИА REGNUM в городской администрации. Подробности в материале: В Ростове-на-Дону из-за ливня вдвое сократили число автобусов

15:18 17.07.2020 В Курганской области ещё один муниципалитет ограничил подачу воды в разгар аномально жаркой погоды и засухи. В Сафакулевском районе водопотребление увеличилось в разы, давления в системе воды недостаточно, сообщает администрация. Вода будет подаваться по графику с 5:00 до 10:00; с 12:00 до 14:00; с 16:00 до 22:00. Нехватка воды, по словам главы района Ансара Ахметжанова, происходит из-за несанкционированных врезок гражданами в водопровод для поливов огородов. Руководителю ООО «Водоканал» дано поручение проверить дома, счётчики, также проинспектировать наличие и состояние резервных насосов, воды в колодцах.

15:23 17.07.2020 Губернатор Ростовской области Василий Голубев отреагировал на разгул стихии в областном центре, поручив городским властям «принять исчерпывающие меры по ликвидации последствий» сильнейшего ливня. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 17 июля. Об этом: Губернатор отреагировал на разгул стихии в Ростове-на-Дону

16:11 17.07.2020 Обрушившийся на Ростов-на-Дону 17 июля ливень подтопил железнодорожные пути на станции «Ростов-Главный». Однако непогода не сказалась на графике движения поездов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Подробности в материале: В Ростове-на-Дону ливень подтопил железнодорожные пути

16:25 17.07.2020 В Ростове-на-Дону число поступивших от жителей заявок об аварийных ситуациях, которые были спровоцированы сильнейшим ливнем, возросло вдвое. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 17 июля. Об этом: В Ростове-на-Дону вдвое увеличилось число заявок от жителей

17:37 17.07.2020 Петербуржцы смогут насладиться теплом только в ближайшие выходные. Об этом заявил главный синоптик города Александр Колесов. Читайте также: Петербуржцам осталась лишь пара дней тепла перед дождями

18:03 17.07.2020 В Тюменской области с начала купального сезона 2020 жертвами водной стихии стали 11 человек. Об этом сообщает ТРК «Регион-Тюмень». В Тюменской области на сегодня официально открыты 12 пляжей, где дежурят спасатели. По словам начальника ГИМС МЧС России по Тюменской области Сергея Каплина, все трагические случаи произошли в водоёмах, где купаться запрещено. Запрещённые для купания места тюменцы облюбовали из-за аномальной жары, которая продлится до 20 июля. Напомним, за последние две недели с тепловым ударом к медикам обратились восемь тюменцев. Читайте подробнее: С начала лета на воде погибли 11 тюменцев

18:26 17.07.2020 Шесть человек погибли в результате схода оползней в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая, сообщает 17 июля агентство Синьхуа. Оползни были спровоцированы проливными дождями, которые идут с утра 16 июля. В ряде мест выпало до 400 мм осадков, обрушены несколько участков дорог. Ранее власти сообщали о двоих погибших и четверых пропавших без вести. Местные власти организовали поисково-спасательную операцию с участием более 200 местных жителей. После обнаружения тел пропавших без вести список погибших вырос до шести жертв.