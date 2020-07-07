Кострома, 7 июля, 2020, 16:30 — ИА Регнум. В Костроме с 13 июля начинают работу молодёжные трудотряды для подростков от 14 до 18 лет — сообщает администрация города. За время летних и осенних каникул в областном центре по программе «Трудовое лето» планируют занять делом 2070 подростков.

Молодежный комплекс «Пале» Летний труд подростков

Набором желающих подработать в каникулы занимается муниципальный молодёжный комплекс «Пале». На выбор предлагается два вида занятости — уборка мусора или наведение порядка в школах.

«Ребята работают по 5 дней или по 10 дней, 2 или 2,5 часа в зависимости от желания. В экологических отрядах дети убирают мусор и пропалывают городские клумбы, а в стройотрядах наводят порядок в школах — протирают пыль, моют окна и так далее. За один период ребёнок может заработать от 800 до 2300 рублей в зависимости от количества отработанных часов. Деньги небольшие, но для них — первые и важные», — рассказал ИА REGNUM директор «Пале» Иван Молчанов.

Количество свободных мест в трудовых отрядах ограничено — в июле в них планируют набрать не более 670 человек. Напомним, в этом году старт программы «Трудовое лето» из-за коронавируса был перенесён с апреля на июль. Из соображений безопасности количество детей в отрядах уменьшено с 25 до 11 человек на улице и до 6 в помещении. Работать на свежем воздухе ребята смогут без масок.