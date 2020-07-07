Ярославль, 7 июля, 2020, 15:15 — ИА Регнум. В Ярославле будет установлена стела в честь присвоения звания «Город трудовой доблести». Об этом 7 июля на общегородском совещании заявил мэр города Владимир Волков.

Вечный огонь в Ярославле

На стеле будет изображен герб Ярославля и текст указа президента о присвоении почётного звания. В ближайшее время власти выберут возможные места для установки памятного знака.

Мэрия предложит жителям проголосовать за место размещения стелы.