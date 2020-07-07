Тверь, 7 июля, 2020, 14:20 — ИА Регнум. В Тверской области создадут 5,6 тыс. новых учебных мест до 2023 года в рамках национального проекта «Образование». Как сообщает ИА REGNUM, его реализацию в Верхневолжье рассмотрели на заседании регионального правительства, которое 7 июля провел губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя

Обновлённая Конституция Российской Федерации закрепила положение о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. В законе сделан акцент на всестороннем духовном, нравственном, интеллектуальном и физическом развитии детей, воспитании патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.

«Национальный проект «Образование» ставит две основные цели — обеспечение высокого качества и конкурентоспособности российского образования, а также воспитание детей на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Для Тверской области реализация национального проекта является важной частью комплексной работы по созданию условий для получения качественного и доступного образования на территории региона, подготовке специалистов по профессиям, востребованным в Верхневолжье, и реализации молодёжью своих талантов и способностей», — сказал Игорь Руденя.

Одна из приоритетных задач — создание новых мест в учреждениях образования для обеспечения односменного режима обучения. С 2019 по 2023 год в школах региона будет открыто 5,6 тыс. таких мест. В 2019 году в Твери введены две новые школы в микрорайонах «Юность» и «Брусилово» в общей сложности на 1784 места, в 2021 году запланировано открытие учреждения на 1224 места в микрорайоне «Радужный» Твери. Еще одну школу на 1224 места предполагается ввести к 2022 году в микрорайоне «Южный», а в 2023 году — открыть новое учреждение в сельской местности. Кроме того, проводится ремонт помещений для увеличения количества мест в действующих школах. Всего с 2016 по 2022 годы работы предусмотрены в 43 школах.

В 2019 году семь школ обновили материально-техническую базу. Всего к 2023 году новым оборудованием для обучения по адаптивным программам будут обеспечены 16 образовательных организаций. В том числе там будут созданы условия для профессиональной подготовки детей с особыми потребностями. Кроме того, новым оборудованием оснащаются учебные классы, кабинеты психолога, логопеда, дополнительного образования. Отдельное направление — создание в школах условий для занятий физкультурой: ремонт спортзалов, оснащение инвентарем открытых площадок. В 2019—2022 годах в эту работу включено 141 учреждение. За последние годы охвачено уже 120 школ.

Среди других направлений нацпроекта «Образование» — создание базы для реализации программ цифрового и гуманитарного профилей в школах в сельской местности и в малых городах. На это нацелена программа «Точка роста». В нее вошли 22 муниципальные школы и восемь центров коллективного пользования. Главные специализации — проектная деятельность, информационные технологии, медиа‑ и научно-техническое творчество. Кроме того, предполагается расширить географию центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи для школьников и их родителей. Сейчас действует три таких центра в Твери и Осташкове. Планируется создать в муниципалитетах еще шесть филиалов.

Всего в Тверской области реализуется семь региональных составляющих национального проекта «Образование». Это проекты «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Учитель будущего», «Социальная активность».