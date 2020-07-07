Тюмень, 7 июля, 2020, 13:42 — ИА Регнум. В Тюмени обсуждают очередной негативный отзыв о городе блогера-урбаниста Ильи Варламова. Ранее он критиковал набережную областной столицы, сейчас под критически огонь блогера попал «Сказочный бульвар» микрорайона Ново-Патрушево, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Скульпторы эпохи Возрождения в гробу волчком вертятся», — написал Варламов в своём паблике соцсети «ВКонтакте» о благоустройстве бульвара.

Не все согласились с мнением блогера.

«Вполне нарядно. Получше 99.999 999% остальных дворов. Так что пусть вертятся», — ответил Илье Варламову один из его подписчиков.

«Это называется «когда благоустройством занимаются строители», — пишет другой.

В местных изданиях отмечают, что «Сказочный бульвар» был открыт в октябре 2019 года. И украшен скульптурами нимф в средиземноморском стиле.