Взгляд москвича на Кострому — новый логотип города от Артемия Лебедева
Кострома, 7 июля, 2020, 13:28 — ИА Регнум. Студия Артемия Лебедева разработала новый логотип Костромы. Работа дизайнеров вызвала неоднозначную реакцию у костромичей и экспертов.
По мнению заведующей кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров Костромского государственного университета Ольги Ивановой, логотипу не хватило душевности и погружённости в исконные ценности Костромы.
Логотип был разработан по заказу костромских предпринимателей Владимира и Марины Стёпиных, занимающихся оптовой торговлей пищевыми продуктами и напитками. Изначально он создавался для брендирования автомобилей компании. Озвучить сумму проекта ИА REGNUM предприниматели отказались.
Логотип объединяет несколько костромских брендов, связанных с религией, купечеством, архитектурой, ювелирным производством, сыром и чёрной солью. Как считает доцент кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров Костромского государственного университета Светлана Рассадина, в создании работы участвовал искусственный интеллект.
Мнения самих костромичей по поводу логотипа разделились. Часть горожан назвала работу «бездарной», символы логотипа «неузнаваемыми», а стиль — «скоморошиной». Остальные комментаторы отметили свежесть идеи, яркое цветовое сочетание и мастерство дизайнеров, объединивших в логотипе сразу несколько брендов Костромы.
Напомним, что до сих пор в регионе не было создано официального и общепринятого бренда Костромской области и Костромы. Для идентификации территорий использовался герб и флаг Костромы, что создавало сложности для туристического продвижения региона. Попытки брендирования предпринимались в 2010-е годы, но ни один и проектов не был признан успешным. Исключительными правами на дизайн логотипа Костромы обладает студия Артемия Лебедева, его можно скачивать и использовать по своему усмотрению. Однако, переработка, изменение пропорций и цветовой гаммы произведения не допускаются.