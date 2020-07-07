Кострома, 7 июля, 2020, 13:28 — ИА Регнум. Студия Артемия Лебедева разработала новый логотип Костромы. Работа дизайнеров вызвала неоднозначную реакцию у костромичей и экспертов.

Новый Логотип Костромы

По мнению заведующей кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров Костромского государственного университета Ольги Ивановой, логотипу не хватило душевности и погружённости в исконные ценности Костромы.

«Работа понравилась, она интересна по композиции, динамичная, на мой взгляд, но требует развития. Логотип выполняет задачу привлечения внимания. Как жительнице города работа показалась слегка туристически формальной, такой взгляд москвича на Кострому. Не хватило душевности, энергетики, погружённости в наши святыни, ценности и идеалы. Есть вопросы к тому, как логотип будет действовать в разборном виде. В целом, получилось здорово, с удовольствием бы поучаствовали в развитии проекта и брендбука», — поделилась мнением с ИА REGNUM Ольга Иванова.

Логотип был разработан по заказу костромских предпринимателей Владимира и Марины Стёпиных, занимающихся оптовой торговлей пищевыми продуктами и напитками. Изначально он создавался для брендирования автомобилей компании. Озвучить сумму проекта ИА REGNUM предприниматели отказались.

«Ранее мы уже были знакомы со студией Артемия Лебедева. В этот раз студия предложила нам разработать логотип Костромы, а мы не отказались. Изначально планировали использовать его для брендирования автомобилей, а когда встал вопрос об условиях, можно или нельзя разместить, мы выложили в свободный доступ, потому что нам не жалко. Стоимость проекта — коммерческая тайна, которую мы не хотим раскрывать», — сказала генеральный директор ООО «Тинка» Марина Стёпина.

Логотип объединяет несколько костромских брендов, связанных с религией, купечеством, архитектурой, ювелирным производством, сыром и чёрной солью. Как считает доцент кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров Костромского государственного университета Светлана Рассадина, в создании работы участвовал искусственный интеллект.

«Предполагаю, что нейросеть приложила руку к аналитической работе и обработке графической информации, чтобы из «моря» визуальных образов, которые связаны с нашим городом попасть именно на эти символы. Стилизация образов — тоже очень важный момент. Допустим, у искусственного интеллекта было 50 картинок Снегурочек и девушек в сарафанах, а он из этого выбрал главные черты. В работе присутствует не совсем обычное цветовое сочетание — оранжевый с розовым. Такое дизайнерам как раз мог предложить искусственный интеллект. Но выбор в любом случае остаётся за человеком. В данном случае искусственный интеллект не является минусом — его нужно рассматривать как инструмент, помогающий в поиске креативных решений и форм, снимающий человеческие шаблоны и рамки. Это новый тренд в графическом дизайне и наше ближайшее настоящее и будущее. Интересно, что авторы смогли отказаться от традиционных символов Костромы — ладьи и куполов. Вместо них мы видим образ лесного терема в д. Асташово. Как бренд терем еще недостаточно раскручен, но уже очень интересен для туристов», — сказала Светлана Рассадина.

Мнения самих костромичей по поводу логотипа разделились. Часть горожан назвала работу «бездарной», символы логотипа «неузнаваемыми», а стиль — «скоморошиной». Остальные комментаторы отметили свежесть идеи, яркое цветовое сочетание и мастерство дизайнеров, объединивших в логотипе сразу несколько брендов Костромы.

Напомним, что до сих пор в регионе не было создано официального и общепринятого бренда Костромской области и Костромы. Для идентификации территорий использовался герб и флаг Костромы, что создавало сложности для туристического продвижения региона. Попытки брендирования предпринимались в 2010-е годы, но ни один и проектов не был признан успешным. Исключительными правами на дизайн логотипа Костромы обладает студия Артемия Лебедева, его можно скачивать и использовать по своему усмотрению. Однако, переработка, изменение пропорций и цветовой гаммы произведения не допускаются.