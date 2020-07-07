Ярославль, 7 июля, 2020, 13:27 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса не привела к спаду промышленного производства в Ярославской области. По данным «Ярославльстата» в январе-мае 2020 года индекс промышленного производства вырос на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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Наибольший рост показали обрабатывающие производства. На первом месте оказалось производство лекарств и медицинских изделий — 171,8% по сравнению с прошлым годом. Это объясняется наличием в регионе предприятий фармацевтического кластера. Также значительно выросло производство транспортных средств и оборудования, компьютеров, электронных и оптических изделий. Производство продуктов питания составило 110,4% к уровню 2019 года.

Наибольший спад (35,4%) показали предприятия, связанные с водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов.

Из данных статистики можно сделать вывод, что коронавирус в Ярославской области практически не повлиял на крупные предприятия, в отличие от малого и среднего бизнеса.