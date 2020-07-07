Сеул, 7 июля, 2020, 13:24 — ИА Регнум. 4 июля в столице Южной Кореи прошло световое шоу в поддержку борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, в световом шоу, прошедшем в парке Hangang Park, было задействовано около 300 беспилотников.

Световое представление, напоминающее об обязательном ношении масок, мытье рук, социальной дистанции, а также выражающее благодарность сотрудникам медицинских учреждений, длилось десять минут.

Отмечается, что о проведении шоу заранее не сообщалось для избежания массового скопления людей из-за коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 44 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 13 181.