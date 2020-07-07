Кострома, 7 июля, 2020, 13:02 — ИА Регнум. Сдача единого государственного экзамена в Костромской области проходит почти без происшествий. Об этом сообщают представители регионального центра оценки качества образования и департамента образования и науки. За два дня проведения ЕГЭ — 3 и 6 июля в регионе до экзаменов не допустили 4 школьников, ещё 3 ребёнка не смогли завершить экзамен из-за плохого самочувствия.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«3 июля, в день ЕГЭ по географии, литературе и информатике три ребёнка не завершили экзамены по состоянию здоровья. У одного ребёнка было давление 175 на 110, у второй девушки кружилась голова — медик принял волевое решение, а третий был, по-моему, тоже с высоким давлением. Эти дети сдадут экзамены в резервные сроки», — добавил директор регионального центра оценки качества образования «Эксперт» Сергей Фоминых.

Напомним, 6 июля ЕГЭ по русскому языку в Костромской области сдали 2020 школьников. Написание самого массового экзамена в этом году разделили на два дня — 6 и 7 июля, чтобы избежать большого скопления детей в аудиториях. Продолжительность ЕГЭ по русскому языку составляет 3,5 часа. Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий.

«Экзамены проходят штатно, сегодня сдача ЕГЭ по русскому языку началась вовремя во всех пунктах. Технических сбоев нигде не было. Четверых детей не допустили до ЕГЭ из-за контактов с заболевшими. Двое из них должны были сдавать ЕГЭ 3 июля, ещё двое — сегодня, 6 июля. Все сдачи для них перенесены на резервные дни», — сообщил ИА REGNUM директор регионального департамента науки и образования Илья Морозов.

Напомним, сдавать ЕГЭ в этом году будут только те 11-классники, которым экзамены нужны для поступления в вуз. Остальным выпускникам оценки в аттестат выставят по итогу года. Очная сдача экзаменов начнётся 3 июля и завершится 20 июля, резервные дни — 24 и 25 июля.